Raarste Ruzies: “Altijd klagen over inflatie en wel € 400 aan vuurwerk de lucht in schieten”

“Mijn partner en ik wonen naast een nogal negatief stel. Ze hebben altijd wat te mekkeren. En dan met name over de overheid. Van de coronaregels tot het boerenbeleid: wij zitten er helemaal niet op te wachten, maar toch houden ze ons soms minuten lang aan de praat met hun geklaag. De laatste tijd is de inflatie het pijnpunt. Och, wat worden de boodschappen duur en goh, wat zijn de benzineprijzen hoog.

Onlangs wilde de buurman bij ons binnen op onze slimme meter komen kijken. Hij dacht namelijk dat de energiemaatschappij hem besodemieterde. Ja ja, denk ik dan, het zal wel aan je eigen verbruik liggen. Ze hebben bijvoorbeeld een grote jacuzzi in de tuin. Zo zielig zijn ze dus helemaal niet en met die geldproblemen valt het ook heus mee.

Vuurwerk

Dat bleek ook weer uit de hoeveelheid vuurwerk die de buurman heeft aanschaft voor de jaarwisseling. Een paar weken geleden ving mijn man het al op: maar liefst € 400,- was eraan uitgegeven. Trots somde de buurman tegen mijn partner op welke soorten vuurwerk hij allemaal had liggen. Op mijn man heeft hij geen indruk gemaakt, want wij geven helemaal niet om vuurwerk. Sterker nog: onze hond is er doodsbang voor, dus ons kan het gestolen worden. Ook is er een vuurwerkverbod in onze stad, maar daar trekt de buurman zich niks van aan.

Niet op vakantie

Op oudejaarsavond was de buurman al vanaf een uurtje of 21:00 uur druk in de weer met het aansteken van al zijn aankopen. Na 0:00 uur stond hij er nog en besloten mijn man en ik even buiten te kijken. Ik raakte met de buurvrouw aan de praat.

Ik kon het niet laten om een opmerking te maken over de hoeveelheid vuurwerk. ‘Zo, hij heeft flink ingeslagen’, zei ik. De buurvrouw begon gelijk haar hart te luchten. ‘Ja, veel te veel, joh. We zijn dit jaar niet op vakantie geweest, omdat hij vond dat we er geen geld voor hadden, maar dit kon wel. Ik vind het maar zonde’, vertrouwde ze me toe. Wat een kwal, dacht ik. Je vrouw haar vakantie ontnemen, maar dan wel geld verspillen aan deze troep.

Na een tijdje kwam de buurman bij ons staan. ‘Kijk, deze rakker heeft € 80,- gekost, maar moet je eens opletten hoe mooi-ie is’, schepte hij op. Ik kon het geraaskal niet aanhoren en maakte een felle opmerking: ‘En maar klagen over de prijsstijgingen, maar dit kon er wel vanaf...’ ‘Ja, maar dit is toch mooi, dit hoort er toch bij’, verdedigde de buurman zijn acties. ‘En je vrouw kon niet op vakantie dit jaar?’ vuurde ik terug. Dit schoot duidelijk in het verkeerde keelgat van de buurvrouw. ‘Hou jij je maar met je eigen zaken bezig, Marjo’, siste ze pissig. Ze vond het waarschijnlijk niet leuk dat ik haar klaagzang gelijk naar haar man terugkaatste.

Ineens sloeg de buurman om: ‘Ga maar terug naar binnen als je er zo op tegen bent, want dan hoef je er ook niet naar te kijken’, riep hij kwaad. ‘Prima, ik ga eens kijken hoe het met de hond is. Die is doodsbang van al deze herrie’, zei ik en ik liep naar de voordeur. Mijn man volgde me.

Vuurwerkresten

De volgende dag was het een grote chaos in onze gezamenlijke binnentuin. Overal vuurwerkresten. ‘Ga je dat nog opruimen?’ vroeg ik mijn buurman toen ik hem tegenkwam. Het liep inmiddels al tegen de avond. ‘Zuur wijf’, hoorde ik hem sissen terwijl hij in zijn auto stapte. Overrompeld vertelde ik mijn man hoe ik zojuist genoemd was. ‘Ik ben helemaal klaar met die mensen’, riep hij gelijk.

Of ik er niet van baal dat wij nu op slechte voet met de buren staan? Nee hoor, ik ben blij dat ik ze eindelijk eens de waarheid verteld heb. Hopelijk klagen ze voortaan tegen anderen in de straat en laten ze ons met rust.”

