Raarste Ruzies: “Dat krenterige Tikkie van de buurvrouw was de druppel!”

“Het was hoogzomer en mijn man en ik besloten spontaan een barbecue te organiseren voor vrienden. Op vrijdag bedachten we het en zaterdagavond was het zover. Vrienden werden geappt en we sloegen zaterdagochtend nog snel even boodschappen in. Toen mijn man de buurman tegenkwam tijdens het uitladen ervan, kreeg ook hij een spontane uitnodiging. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Bierdrinkers

Die avond stonden de buurman en de buurvrouw inderdaad voor de deur. Het werd al snel hartstikke gezellig. Er werd veel gegeten, gedronken en de muziek ging steeds een beetje harder. Wat fijn dat de buren gezellig meedoen, dacht ik nog, anders hadden ze misschien last gehad van de muziek. Rond 22:00 uur vertrokken de eerste gasten naar huis. Ook de buurvrouw ging er vandoor, zij had een drukke dag gehad en was moe. De buurman bleef nog even. Rond 23:00 uur bleek de biervoorraad op. Mijn man heeft veel bierdrinkers binnen zijn vriendenkring, dus hij had flink ingeslagen, maar het ging er in een rap tempo doorheen. ‘Ik heb nog wel wat in de schuur staan’, riep de buurman. Hij verdween en kwam niet veel later terug met een krat.

Tikkie

Het feest ging tot in de late uurtjes door. Gelukkig was het de volgende dag zondag en konden we lekker tot laat blijven liggen. Toen ik die ochtend voor het eerst op mijn telefoon keek, had ik een appje van de buurvrouw. ‘Was gezellig gisteravond’, stuurde ze met - tot mijn grote verbazing - een Tikkie. Ze vroeg € 20 voor het kratje bier. Direct was ik klaarwakker. ‘Wat stuurt zij nou?!’, riep ik naar mijn man. Verschrikt kwam hij kijken. Ook hij kon zijn ogen niet geloven. ‘Ze hebben gisteren achter elkaar bier en wijn van ons zitten drinken en de buurman was de grootste vleeseter allemaal.’ Kwaad somde ik op welke vleessoorten ik allemaal in de mond van de beste man had zien verdwijnen. ‘Ik was meer dan € 200 aan boodschappen kwijt en bij hen kan er niet eens een kratje vanaf?’, vroeg mijn man verontwaardigd.

Confrontatie op straat

Die middag kwam ik de buurvrouw tegen tijdens het uitlaten van de hond. Ik had nog niet op haar Tikkie gereageerd, omdat ik er nog niet de juiste woorden voor had gevonden, maar nu ik haar zo zag kon ik het toch niet laten om iets te zeggen. ‘Dag buurvrouw! Zeg, waar sloeg dat Tikkie nou op?’ Verward keek ze me aan: ‘Hoezo? Harald heeft toch een kratje bier naar jullie gebracht toen de drank op was?’ ‘Ja, dus jullie eten en drinken de hele avond flink op onze kosten, maar een kratje bier inbrengen kan niet zonder Tikkie achteraf?’ De buurvrouw keek me aan alsof ze water zag branden. ‘Zo gek is dat toch niet? Jullie organiseren een barbecue. Blijkbaar hadden jullie te weinig ingekocht. Wees blij dat wij nog wat hadden staan.’ Ik wist niet wat ik hoorde. Zag ze nou echt niet in hoe krenterig ze bezig was? ‘Goed, ik vind het alleen een beetje gierig. Maar prima, ik betaal je Tikkie wel’, zei ik en ik liep weg. ‘Nee, weet je wat, laat maar zitten! En nodig ons de volgende keer maar niet meer uit als je ons zulke gierige mensen vindt’, riep ze me na. Dat leek me een prima plan. We hebben de twee inderdaad nooit meer uitgenodigd.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.