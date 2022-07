Raarste Ruzies: “De buurman maakt ruzie met iedereen die voor zijn woning parkeert”

“Vorig jaar zijn mijn partner en ik naar een nieuwe woning verhuisd. Het is een eengezinswoning in een drukke straat, maar mét genoeg kamers voor onze samengestelde familie. Dat er weinig parkeerplek in de straat is, hadden we met onze twee auto’s natuurlijk wel opgemerkt, maar we hebben ons er geen seconde druk om gemaakt. We zouden wel zien waar we de auto’s gingen zetten. Al gauw bleek dat het onderwerp ‘parkeren’ zeer gevoelig ligt bij onze buren.

De overbuurman

Toen we voor het eerst bij onze directe buren op de koffie gingen, lieten ze al even tussen neus en lippen door vallen dat onze overbuurman geen makkelijke is. Ach, een chagrijnige buur heb je in iedere straat, dacht ik nog. Ik maakte me er niet druk om. ‘Parkeer nooit op de plek voor zijn huis’, gaven ze ons mee, ‘dan krijg je met ’m aan de stok.’

Ruzie in de straat

We woonden ongeveer twee maanden in onze nieuwe woning, toen we getuige waren van een ruzie in de straat. De bewoner van een van de hoekwoningen stond in de tuin van de overbuurman te tieren. ‘Wat flik je me nou?!’ bulderde hij. ‘Ik ga vandaag nog aangifte tegen je doen!’ Er volgden wat scheldwoorden die ik niet zal herhalen. Toen pas realiseerde ik me dat er écht iets speelt rondom deze beruchte overbuurman.

Aap uit de mouw

Ik besloot mijn directe buurvrouw uit te horen. Ik stuurde haar een appje. Toen kwam de aap uit de mouw. De overbuurman claimt de parkeerplek voor zijn huis. Als er iemand anders op de plek gaat staan, wordt hij woest. Daarin gaat hij ontzettend ver: hij strooit met dreigementen, doet nare briefjes in de brievenbus, bekrast auto’s en pleegt tal van andere vernielingen. Extreem pestgedrag, kun je het noemen. Daarnaast probeert hij de parkeerplek altijd te blokkeren als hij zelf van huis gaat. Hij zet er van alles neer, van grote bloembakken tot brommers.

Bekraste auto

Door dit gedrag heeft hij ruzie met bijna iedereen in de straat. Er is namelijk een enorm tekort aan parkeerplekken in de wijk. Achteraf bleek dat de auto van de buurman op de hoek, die zo had staan tieren, ook bekrast is. Hij was teruggekomen van vakantie met een flink volgepakte auto en had nergens kunnen parkeren. Op de parkeerplek voor de deur van de overbuurman stond slechts een bloempot. Die heeft hij eigenhandig aan de kant geduwd. Iets dat hij met flinke schade aan zijn lak moest bekopen.

Eigenwijze partner

’s Avonds vertelde ik mijn partner wat ik van de buurvrouw had gehoord. Hij reageerde gelijk fel: ‘Ja, dag, ik zet de auto gewoon daar neer hoor! Wat is dat nou voor onzin! Niemand heeft hier vaste parkeerplekken.’ Ik weet dat mijn partner een eigenwijs figuur is én dat hij gelijk heeft, maar ruzie met deze buurman zag ik echt niet zitten. ‘Nee, doe nou niet! Ik vertel je net waar hij allemaal toe in staat is.’

Daar komt gezeik van

Mijn man vertelde me dat hij zich er niks van aantrok, en dat bleek. Toen hij een week later thuis kwam van zijn werk, vertelde hij trots: ‘Ik heb de auto gewoon aan de overkant gezet hoor!’ Ook hij had de barricade aan de kant gezet. Ach nee, hier gaan we gezeik van krijgen, dacht ik nog. Ik kreeg gelijk.

Confrontatie

De volgende dag was ons tuinhekje omgetrapt. Dat moet de buurman ’s nachts hebben gedaan. Zijn eigen auto had hij voor de auto van mijn man gezet, midden op de weg, waardoor hij ’s ochtends vroeg niet naar zijn werk kon vertrekken. Op hoge poten besloot mijn man bij de overburen aan te bellen. Het was pas 07:30 uur ’s ochtends. De kans was erg groot dat ze thuis waren. Toen er niet werd opengedaan, knapte er iets bij mijn man.

‘Haal die auto weg!’ schreeuwde hij, terwijl hij tegelijkertijd op de deur bonkte. Ineens schoot de overbuurman zijn huis uit. Hij begon gelijk te schreeuwen: ‘Wie denk je wel niet dat je bent, achterlijke idioot?! Zet je auto dan ook niet voor mijn huis neer!’ Opnieuw een hoop lelijke scheldwoorden. Gelukkig kwam een andere buurman tussenbeide, waardoor het niet op een gevecht is uitgelopen. Maar de schrik zat er goed in, ook bij mij!

Politie

Of er nooit aangifte is gedaan tegen de overbuurman? Zeker wel! Helaas is het nooit op meer dan een waarschuwing uitgelopen. De politie vindt burenruzies niet interessant genoeg. Ik vrees daarom ook dat het geen enkele zin heeft als wij aangifte doen. Ik heb mijn man in ieder geval verboden om nog op die parkeerplek te gaan staan. Ik weet dat ik daarmee het gedrag van de overbuurman in stand hou, maar deze ruzies en pesterijen is het me niet waard.”

