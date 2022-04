Raarste Ruzies: “De fotograaf heeft alle foto’s van onze bruiloft verpest”

“Afgelopen najaar zijn mijn man en ik getrouwd. We zouden eigenlijk een jaar eerder trouwen, maar door corona moest dat uitgesteld worden. Dat was destijds een grote domper, maar mijn collega’s leefden erg mee. De collega waar ik de beste klik mee heb, hield ik op de hoogte van iedere stap naar de bruiloft toe. Ik vertelde eerlijk hoe duur ik het allemaal vond. Dat de bruiloft eerst gecanceld moest worden, was al helemaal een financiële tegenvaller. Toen mijn collega met een tip kwam om geld te besparen, pakte ik dat dan ook met beide handen aan.

Goedkope trouwfotograaf

Een vriendin van haar nichtje was trouwfotograaf, zei ze. Ik kon een hele hoop geld besparen door haar foto’s te laten maken op de bruiloft en haar zwart te betalen. Een professionele trouwshoot kostte al gauw € 2000,- tot € 3000,- en dat vond ik veel geld.

Natuurlijk wilde ik wel zeker weten dat ik mooie foto’s zou krijgen. Mijn collega mailde me de website van de fotograaf. Ik zag haar portfolio met prachtige foto’s, en ik overtuigd. Ik besloot haar te benaderen.

Voorgesprek

Toen bleek dat ze het wilde doen, was ik hartstikke enthousiast. Een paar weken voor de bruiloft heb ik nog een telefonisch voorgesprek met haar gehad. Daarin vertelde ik haar wat ik mooi vond, en welke foto’s op haar site me aanspraken. Ook vroeg ik haar hoeveel foto’s we zouden krijgen, wanneer we die zouden ontvangen en hoe ze omgaat met slecht weer. Ze gaf me precies de antwoorden die ik wilde horen. Met een glimlach op mijn gezicht, hing ik op. We gingen ervoor!

De bruiloft

Tijdens de bruiloft zelf heb ik nauwelijks doorgehad dat er iets misging. Ze was keurig op tijd, was heel de dag door druk in de weer met fotograferen en liet ons aan het einde van de dag weten dat ze mooie plaatjes had geschoten.

Achteraf gezien was ze soms wel erg lang met de instellingen van het camera bezig. Dan liet ze ons lang in dezelfde pose staan, zodat zij op allerlei knopjes kon drukken. Ook is ze op een moment terug gelopen naar haar auto om ‘de accu te verwisselen’. Nu denk ik dat er iets anders aan de hand was, ze wist gewoon niet wat ze deed, maar op dat moment zocht ik er niks achter.

Wachten

Ze zou de foto’s binnen twee weken naar ons sturen. Toen ik ze na drie weken nog niet had, besloot ik haar te mailen. ‘Persoonlijke omstandigheden’ waren haar excuus. Ze zou nog maximaal een week nodig hebben. Je raadt het al: ook na een week had ik de foto’s nog niet.

Eindelijk de foto’s

Uiteindelijk kregen we de foto’s pas twee maanden na onze bruiloft. Toen ik een mail van haar zag met een WeTransfer-link, sprong ik een gat in de lucht: eindelijk onze foto’s! Mijn geduld was op, ik wilde ze al wekenlang zo graag zien. Aan die vreugde kwam snel een einde toen ik de eerste foto bekeek.

Alles is mislukt

Alle foto’s die ze stuurde waren onscherp en overbelicht. Je kon ons er bijna niet in herkennen. Met tranen in mijn ogen keek ik mijn man aan. Ik kon geen woord uitbrengen, maar realiseerde me gelijk: we hebben geen trouwfoto’s. Ze zijn allemaal mislukt.

Verdriet en woede

We hebben haar direct meerdere keren geprobeerd te bellen, maar ze nam niet op. Bij mij overheerste het verdriet, de tranen stroomden over mijn wangen. Bij mijn man overheerste woede. Hij was zó kwaad dat ze ons al twee maanden aan het lijntje hield, terwijl ze allang wist dat ze geen enkele goede foto had kunnen maken.

Geschrokken collega

Een aantal dagen bleef het stil. Inmiddels had ik mijn collega erover verteld. Ook zij schrok er ontzettend van en voelde zich zelfs schuldig omdat zij deze fotograaf had getipt. Ze ging direct contact opnemen met haar nichtje, zodat we hopelijk op die manier haar vriendin konden bereiken. Dat lukte. De volgende dag belde ze.

Voor altijd verpest

Ze bood haar excuses aan en zei dat ze het geld terug zou betalen. We hadden namelijk vooraf betaald, een paar honderd euro. Maar dat geld was voor ons niet het belangrijkst. Deze dag konden we nooit meer over doen en nu is er geen enkele foto van. “Je hebt dit voor altijd voor ons verpest”, zei ik tegen haar, kwaad als ik was.

Nog een shoot

Uiteindelijk bood ze aan om alsnog een shoot met haar te doen in onze trouwkleding, maar daar hebben we voor bedankt. We geloven namelijk niet meer in haar als fotograaf. We denken zelfs dat de foto’s op haar website niet van haar zijn. Die zijn namelijk prachtig, terwijl de foto’s die ze naar ons stuurde nergens op lijken. Misschien dat we van de zomer nog een fotoshoot gaan doen met een andere fotograaf. Maar foto’s van hoe we naar elkaar keken op de grote dag, krijgen we nooit meer. Tegen iedereen die gaat trouwen wil ik zeggen: investeer in een professionele fotograaf, dat is elke euro waard.”

