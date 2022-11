Raarste Ruzies: “De kinderen mochten geen Sinterklaas meer vieren bij mijn ex-schoonfamilie”

“Mijn ex en ik gingen in 2012 uit elkaar na een huwelijk van 15 jaar. Onze zoons waren toen 13 en 10. Mijn schoonmoeder was teleurgesteld in onze scheiding en ook met mijn schoonzus kwam ik al snel op slechte voet te staan. Beiden vonden dat ik mijn vertrek anders had moeten aanpakken en ook over onze financiële regelingen hadden ze een mening. Ik vond dat het hun zaken niet waren. Ze wisten immers niet wat er aan de scheiding vooraf was gegaan en kenden mijn kant van het verhaal niet. De verhitte gesprekken kwamen onze relatie niet ten goede. Het was voor mij een opluchting dat ze niet langer mijn schoonfamilie waren. Ik zou vanaf dan veel minder met ze te maken hebben. Er zou alleen nog contact zijn voor de kinderen, en daar was ik maar al te blij mee.

Sinterklaasfeest

Dat ze een liefdevolle oma en tante voor mijn zoons zouden blijven, daar ging ik wel vanuit. Ze waren immers gek op de jongens en andersom. Dat liep anders. Mijn ex en ik scheidden in de zomer en in november kreeg ik te horen dat mijn zoons niet langer welkom waren op hun sinterklaasfeest. Ieder jaar vierden we Sinterklaas bij mijn schoonfamilie. Het was een groots festijn met meer dan 20 mensen en grote zakken cadeaus. Mijn zoons hadden Sinterklaas nooit anders gevierd, al vanaf hun eerste levensjaren gingen ze mee. En wat genoten ze ervan! Ze vonden het ieder jaar fantastisch. Ze werden ontzettend verwend en hadden veel plezier met hun nichtjes en neefjes.

Niet uitgenodigd

Natuurlijk had ik na de scheiding verwacht er zelf niet meer bij te zijn. Wel dacht ik dat mijn ex met onze zoons zou gaan. Ik was dan ook ontzettend verbaasd toen mijn ex me vroeg: ‘Kun jij dit jaar Sinterklaas vieren met de jongens?’ ‘Hoe bedoel je? Viert je moeder het niet?’, vroeg ik hem. ‘Ze is er vanuit gegaan dat jij het met ze zou vieren, ze heeft dus niet op ze gerekend.’ Ik snapte er niks van. Ze begrepen toch ook wel dat de jongens heel teleurgesteld zouden zijn als het feest aan hun neus voorbij ging? De scheiding bracht al zoveel veranderingen mee, konden we dit niet gewoon hetzelfde houden? Ik vroeg mijn ex of hij dit aan zijn moeder kon voorleggen. Een dag later kreeg ik terug dat ze het toch echt te kort dag vond en dat ik beter zelf Sinterklaas met mijn zoons kon vieren.

Verhit telefoongesprek

Ik begreep het niet. Hoe lastig is het om twee kinderen extra te ontvangen? De cadeaus zouden mijn ex en ik zelf wel regelen. Ik belde mijn ex-schoonmoeder en om wat ik toen te horen kreeg, kan ik me nog steeds kwaad maken. ‘Jij hebt de familie kapot gemaakt en je verwacht dat wij nog steeds allemaal voor jou en je kinderen klaarstaan’, verweet mijn schoonmoeder me. Voor mij was het duidelijk: ze wilde mij raken over de rug van mijn kinderen. ‘Goed, dan weet ik waar de kinderen voor jou staan en dat ze niet meer op hun oma hoeven te rekenen’, zo beëindigde ik het gesprek.

Bekoelde banden

Ik deed er alles aan om mijn zoons dat jaar een fantastisch sinterklaasfeest te geven. Met twee vriendinnen en hun kinderen maakten we er een waar spektakel van. We huurden een sint en pieten en ze kregen meer cadeaus dan ooit. Sinds dat jaar is de band tussen mijn zoons en de familie van mijn ex bekoeld. Ze zien elkaar bij veel minder gelegenheden dan daarvoor, en dat heeft mijn schoonmoeder aan zichzelf te danken. Inmiddels is mijn oudste het huis uit en ook mijn jongste heeft zijn eigen leven. Sinterklaas vieren we nog altijd samen en ik hoop dat dat nog heel lang zo blijft.”

Jouw raarste ruzie

