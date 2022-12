Raarste Ruzies: “De moeilijke eetgewoontes van mijn schoondochter verpesten mijn kerstdiner”

“Ik ben gek op kerst. Met name op Eerste Kerstdag, omdat dan de hele familie bij mij komt, inclusief de uitwonende kinderen. Ieder jaar doe ik mijn stinkende best om een waanzinnig kerstdiner voor ze te maken. We zijn echte bourgondiërs en eten graag veel en lekker. Vorig jaar had ik mijn handen vol aan een gevulde kalkoen, maar heerlijk dat het werd! Helaas zit dat er dit jaar niet in.

Schoondochter

Dit jaar neemt mijn zoon namelijk zijn vriendin mee. Vorig jaar met kerst hadden ze nét een relatie. Het was nog te pril om haar aan de hele familie voor te stellen, vond mijn zoon. Inmiddels is dat anders en zal ze erbij zijn. Hartstikke leuk, zou je denken, ware het niet dat ze geen vlees, vis én gluten eet. Een ramp voor mijn kerstdiner!

Het is een aardige meid hoor, mijn schoondochter, maar ze houdt er wat... aparte gewoontes op na. En dus ook eetgewoontes. Het is bijvoorbeeld niet zo dat ze allergisch is voor gluten, dan zou ik er natuurlijk alle begrip voor hebben. Ze wíl ze gewoon niet eten. Uit gezondheidsoverwegingen, geloof ik. Daar heb ik doorgaans weinig last van, want zo vaak komen ze niet bij mij eten. Wel stoor ik me er weleens aan als ik hoor hoeveel moeite het mijn zoon kost. Hij is degene die thuis het vaakst kookt en moet aparte pannetjes gebruiken als hij wél een stukje vlees wil. Wat een toestand. En met het kerstdiner wordt dat ineens mijn probleem...

Boze zoon

Inmiddels weet ik wat ik wil gaan maken, maar ik vond het erg lastig om een voorgerecht, hoofdgerecht en toetje te bedenken dat mijn schoondochter mag eten. Waarschijnlijk heb ik me daar iets te vaak over uitgelaten, waardoor mijn zoon en schoondochter bijna niet meer wilden komen. Ik had er zelf niet zoveel erg in, maar blijkbaar heb ik te vaak in hun bijzijn verzucht ‘Wat moet ik nou maken met kerst? Er blijft zo weinig over. Wat jammer dat ik niet gewoon een lekker visje of stuk vlees kan maken’. Ik had niet in de gaten dat ik mijn schoondochter zo een ongemakkelijk gevoel gaf. ‘Wat loop je nou steeds te zeuren over dat kerstdiner. Als het je allemaal niet aanstaat, dan eten Kirsten en ik wel ergens anders met kerst’, riep mijn zoon plotseling kwaad. Dat was nou ook weer niet de bedoeling.

Sindsdien houd ik me in. Ik zorg ervoor dat ik het niet meer uitspreek, maar ik dénk het natuurlijk nog wel. Want ja, ik baal nog steeds dat ik geen vlees of vis mag maken met kerst. Ik zie regelmatig de lekkerste recepten voorbij komen, maar ja, die zijn niet vegetarisch én bevatten gluten. Als mijn zoon en schoondochter lang samen blijven - en dat hoop ik heus voor ze - zal dat de komende jaren niet anders worden. Misschien moet ik maar een kerstdiner voor vriendinnen in het leven roepen, zodat ik toch nog een beetje mijn ei - en vlees en vis - kwijt kan met kerst. Ieder jaar een groentegerecht vind ik namelijk wel heel treurig.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.