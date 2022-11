Raarste Ruzies: “De vorige bewoners zijn boos omdat ik hun post weggooi, ook rouwkaarten en rekeningen”

“Drie jaar geleden kochten we onze huidige woning van een - dachten we toen - vriendelijk stel. Na de verhuizing kwamen we er al gauw achter dat de vorige bewoners niet zo’n haast hadden gemaakt met het doorgeven van adreswijzigingen. Stapels post vielen er in die eerste weken bij ons op de mat. Geeft niks, dachten we, een verhuizing is een hectische tijd en dan kun je dit soort zaken zomaar vergeten.

Ruzie om post

Braaf maakten we foto’s van hun post, zodat zij wisten wat er binnengekomen was en ze de adreswijziging alsnog aan die instanties konden sturen. Ook vroegen we ze wanneer ze de post kwamen ophalen. Daarmee bleken ze geen haast te hebben. ‘Komt wel een keer’, appte de man van het stel. Bijzonder, vond ik, want er zaten ook brieven van hun bank en andere belangrijke instanties bij. Toen ze weken later nog niet waren langs gekomen en de stapel maar groeide en groeide, besloot mijn man deze zelf maar even bij ze in de bus te gooien. We wisten immers hun nieuwe adres.

Rekeningen en rouwkaarten

Na een tijd begon me op te vallen dat de hoeveelheid post niet afnam. Sterker nog: we kregen maanden later nog steeds brieven van dezelfde instanties. ‘Hoi, we hebben weer post van bedrijf X ontvangen, kunnen jullie je adres daar wijzigen?’, appten we dan. Dat gebeurde niet. Op een gegeven moment ontvingen we zelfs medische rekeningen en een rouwkaart - zo zagen we aan de envelop, we maakten nooit post van ze open.

Retour afzender

De irritatie begon bij ons beiden steeds meer op te lopen. Op onze appberichten werd niet meer gereageerd. Ik besloot voortaan alle post ‘retour afzender’ te versturen. Dat deed ik een hele poos, maar ik merkte dat ook dat niet mocht baten. Blijkbaar zijn er een hoop bedrijven die dit soort retourbrieven helemaal niet in hun systeem verwerken. De hoeveelheid post nam nauwelijks af.

Weggooien

Na maandenlang tientallen brieven per week te hebben geretourneerd, zeker vijf keer de post bij hen door de brievenbus te hebben gedaan én vele onbeantwoorde appjes later, was ik het helemaal zat. Ik besloot hun post steeds vaker weg te gooien. Niet netjes, maar ik vind dat we ze ongelooflijk veel kansen hebben gegeven om iets aan deze situatie te doen. Het begon bij het weggooien van geadresseerde reclame, maar inmiddels gooi ik alles weg. Ook rekeningen, ansicht- en rouwkaarten.

Boze oud-bewoner

Lange tijd hoorden we hier niks over. Tot ineens op een zaterdagmiddag de deurbel ging. Onaangekondigd stond de vorige bewoner voor de deur. ‘Ik kom post ophalen’, zei hij. Ik voelde dat ik rood werd. ‘Uhm, ik heb geen post meer van je’, stamelde ik. Hij begon te bulderen over een belangrijke brief, waarvan hij zeker wist dat-ie hier was bezorgd en die hij écht moest hebben. Ik geloofde meteen dat die brief inderdaad hier was bezorgd, maar ik durfde niet te zeggen dat al zijn post linea recta de vuilnisbak in verdwijnt.

Woede

‘Het spijt me zeer, maar jullie wonen hier al drie jaar niet meer. We hebben ontzettend veel pogingen gedaan om jullie over de post te bereiken en er werd nooit gereageerd. Ik stuur alles retour afzender, dus dat zal ik met deze brief ook gedaan hebben’, loog ik. De man schoot uit zijn slof. Hij begon te tieren over persoonlijk eigendom, dat dit echt niet zomaar kon en dat hij nu enorm in de problemen zat door mij. ‘Sorry, ik kan echt niks voor je doen’, reageerde ik geschrokken. Ik durfde niet te zeggen wat ik echt dacht, namelijk dat het allemaal zijn eigen schuld is!

Boze berichten

Toen mijn man thuiskwam, vertelde ik het verhaal aan hem. ‘Ik had al een paar gemiste oproepen van hem’, zei hij. De vorige bewoner had ook de voicemail van mijn man kwaad ingesproken. Toen er de maandag daarop weer post van de oude bewoners op de mat viel, twijfelde ik even. Durfde ik het nog weg te gooien? Ik deed het toch. Deze mensen hebben kansen genoeg gehad.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.