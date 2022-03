Raarste Ruzies: “De vriendin van mijn ex doet alsof Ties háár zoontje is”

“Mijn ex Ray en ik gingen een jaar geleden uit elkaar. Ons zoontje Ties was toen drie jaar. Al vrij snel kreeg mijn ex een nieuwe vriendin. Te snel, in mijn ogen. Alles was nog vers en nieuw, voor ons én voor Ties. Ineens woonden zijn ouders apart en ging hij een paar dagen in de week naar papa toe. Voordat hij daaraan kon wennen, was er al een derde persoon in het spel: de nieuwe vriendin Charlotte.

Gelukkig gezin

Dat Ray een nieuwe vriendin heeft, raakt me niet. Wel erger ik me groen en geel aan hoe Charlotte is met Ties. Het lijkt namelijk weleens alsof ze denkt dat het háár kind is. Op Instagram post ze de ene na de andere foto met z’n drieën. Ze doet er alles aan om een beeld neer te zetten van een gelukkig gezinnetje. Daar heb ik me regelmatig kwaad over gemaakt, al zei ik er niks van. Maar laatst gebeurde er iets waardoor ik mijn mond wel open moest trekken.

‘Andere mama’

Ik was met Ties bij mijn moeder. Het weekend daarvoor had hij met Ray en Charlotte een uitstapje gemaakt waar hij mijn moeder in geuren en kleuren over vertelde. Ineens noemde hij Charlotte ‘mama’. ‘Ik ben toch mama?’, zei ik tegen hem, waarna hij mij ‘andere mama’ noemde. Ik voelde een steek in mijn hart.

Ongeloof

Gekwetst appte ik mijn ex. Ik vertelde over het voorval en vroeg hem waarom Ties dit ineens zegt. “Dat doet hij uit zichzelf, wij zeggen dat niet tegen hem”, antwoordde hij, maar daar geloof ik niks van. Waarom zou hij uit het niets ‘mama’ tegen haar zeggen, dat doet hij bij andere vrouwen toch ook niet?

Gebroken hart

De situatie maakt me radeloos. Tegen Ray heb ik gezegd dat ik hier graag een gesprek met ze over wil voeren. Hij vindt alleen dat er niks te zeggen valt. Hij blijft volhouden dat Ties het uit zichzelf zegt. Ik wil Ties hier niet op aanspreken. Hem verbieden om ‘mama’ tegen Charlotte te zeggen lijkt me niet goed, dus ik laat hem maar. Maar elke keer dat ik het hoor, breekt mijn hart.”

