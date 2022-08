Raarste Ruzies: “De vriendin van mijn ex zette een foto van mijn blote zoontje op Facebook”

“Ik denk niet dat ik ooit zó laaiend ben geweest. De woede gierde door mijn lijf. Mijn hart klopte sneller dan ooit en de tranen sprongen in mijn ogen van onmacht. Ik schreeuwde een reeks lelijke scheldwoorden door de kamer. Niet dat het zin had, want ik was alleen thuis. Maar mán, wat was ik boos.

De beruchte foto

Het was een warme zomerdag. Ik zat voor de ventilator in de woonkamer, nietsvermoedend door Facebook te scrollen. Totdat ik daar dat ene bericht zag dat me zó kwaad maakte. Het was een foto van mijn tweejarige zoontje in zijn blote billen in een zwembadje. Geplaatst door de vriendin van mijn ex.

Afschuwelijke verhalen

Mijn ex en ik zijn altijd heel voorzichtig geweest. Online delen we zelden foto’s van ons kind. Daarover hebben we geen strikte afspraken gemaakt, we zaten gewoon altijd op één lijn. Natuurlijk heb ik honderden, misschien wel duizenden, foto’s van mijn kind op mijn telefoon. Het liefst leg ik alles vast. Maar die beelden online delen? Dat doe ik niet. Je weet immers nooit wie ermee aan de haal gaat. Je hoort de meest afschuwelijke verhalen van pedofielen die de foto’s van je kind zomaar op vieze websites kunnen plaatsen. Nee hoor, dat zal mij niet gebeuren.

Ik vertrouwde haar

Mijn ex heeft sinds een jaar een nieuwe partner. Om het weekend is mijn zoontje bij hen. Met zijn vriendin ben ik niet close, maar vertrouwen was er wel vanaf het begin. Ze overlegde veel met me en ik had het idee dat ze mijn rol als zijn moeder respecteerde. Zelf heeft ze een jong dochtertje, dat ze jarenlang alleen heeft opgevoed. Ook dat gaf me vertrouwen: ze weet hoe het is om in mijn schoenen te staan. Ik had daarom nooit verwacht dat zij mijn grenzen zo zou overschrijden, zonder ook maar iets van overleg.

Hij gaf toestemming

Kwaad belde ik mijn ex op. ‘Zijn jullie gek geworden?!’ vroeg ik hem. Hij wist meteen waarover ik het had. Wat bleek? Zijn vriendin had hem gevraagd of ze de foto op Facebook mocht plaatsen, omdat ze het zo’n grappig plaatje vond. Hij had toestemming gegeven. ‘Ik vond het wel schattig. Je ziet toch alleen z’n billen, verder niks?’ zei hij.

De foto werd offline gehaald

Ik weet zeker dat hij die foto nooit zelf geplaatst zou hebben. Toen ik hem in klare taal uitlegde waarom ik vond dat die foto nóóit op het internet geplaatst had mogen worden, gaf hij me dan ook direct gelijk. Hij bood zijn excuses aan en vroeg zijn vriendin de foto offline te halen. Dat gebeurde gelukkig direct na ons telefoongesprek. Maar voor mij was het daarmee nog niet klaar.

Ik besloot langs te gaan

De rest van de middag zat ik met een naar gevoel in mijn maag. Ik besloot in de auto te stappen en naar ze toe te rijden. De vriendin van mijn ex deed verbaasd open toen ik aanbelde. ‘Ik wil graag even met je praten, want wat er vandaag gebeurd is, zit me helemaal niet lekker’, zei ik tegen haar. Ik mocht meelopen naar de achtertuin. Daar zag ik het zwembadje staan waar de foto van mijn zoontje is gemaakt. Ik voelde de boosheid opnieuw omhoog komen.

Bozer en bozer

‘Je hebt mijn vertrouwen ontzettend beschadigd’, liet ik haar weten. Waar mijn ex me direct gelijk gaf, schoot zijn vriendin in de verdediging. ‘Zo’n foto moet toch gewoon kunnen? Ik heb echt geen rare Facebookvrienden. Op het strand loopt hij toch ook gewoon zo rond?’ Haar argumenten maakten me alleen maar bozer en bozer. ‘Begrijp je het nou echt niet?’ schreeuwde ik dwars door haar loze argumentatie heen. ‘Ik vind echt dat je een beetje overdrijft’, besloot ze. Toen knapte er iets in mij. ‘Ik ga nu weg en ik neem Jax mee’, zei ik kalm. Mijn zoontje zou eigenlijk pas de volgende dag weer naar mij gaan, dus mijn ex sputterde flink tegen, maar daar trok ik me niks van aan.

Uitgebreide excuses

Die avond heb ik een lang WhatsApp-bericht ontvangen waarin de vriendin van mijn ex uitgebreid haar excuses aanbood. ‘Ik snap nu waarom ik fout zat en beloof je dat dit nooit meer gebeurt’, schreef ze onder andere. Ik heb haar excuses geaccepteerd en het vertrouwen zal mettertijd herstellen. Ja, mijn reactie was heftig, maar daar heb ik geen spijt van. Ik weet nu namelijk zeker dat het nooit meer zal gebeuren.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.