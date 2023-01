Raarste Ruzies: “Door onze asociale buren is ons huis minder waard”

“Vijf jaar geleden kochten we ons huidige huis. Ik was toen hoogzwanger van de eerste. De nood voor een nieuwe woning was hoog. Mijn man en ik woonden namelijk in een piepklein appartementje. Daar konden we met de baby niet blijven. Gelukkig kwam deze woning op ons pad, voor een goede prijs konden we het kopen.

Dat deze woning zo goed geprijsd was in vergelijking met de rest van de stad, komt doordat de wijk slecht bekend staat. Het is een buurt waar sociale huurwoningen en koopwoningen door elkaar heen zijn gebouwd. Er is veel overlast, hangjeugd en inbraak. De politie rijdt hier bijna dagelijks door de straat, er gebeurt altijd wel wat. Van steekincidenten tot een opgerolde wietplantage: je kunt het zo gek niet bedenken.

Hoop op verhuizen

Inmiddels ben ik zwanger van de derde en hebben we eindelijk de financiële middelen om te verhuizen. Ter oriëntatie hebben we een makelaar bij ons thuis uitgenodigd. We waren erg benieuwd hoeveel geld ons huis inmiddels waard is. Dit geeft ons ook inzicht in hoeveel we kunnen overbieden op een nieuwe woning. Helaas liep dat gesprek niet zoals gehoopt.

Slechte reputatie

Na een inspectie van het huis vertelde de makelaar dat alles volgens hem in goede staat was. Op de binnenkant van de woning had hij eigenlijk weinig aan te merken. Dat was dus positief. Helaas had hij des te meer te zeggen over de plek waar onze woning staat. Hij beschreef hoe slecht onze straat bekend staat. Dat jonge gezinnen hier niet met hun kinderen willen wonen, omdat het onveilig voelt.

Ook begon hij over het straatbeeld. Veel van onze buren maken een rotzooi van hun tuin. Het lijkt meer een opslagplek van rommel dan een gezellig voortuintje. Ook dat hielp niet mee, zei de makelaar. Hij liet ons weten voor welk bedrag hij de woning te koop zou zetten, mocht hij de verkopend makelaar worden. Het was uitermate teleurstellend.

VVE-vergadering

Toevallig vond die avond erop onze VVE-vergadering plaats. Ik ben daar behoorlijk uit mijn slof geschoten. Op het moment dat de voorzitter vroeg of er nog vragen of opmerkingen waren, greep ik mijn moment.

‘Ja, ik heb nog wel iets te zeggen’, begon ik. ‘Wij proberen onze woning te verkopen, maar kregen van de makelaar te horen dat onze woning minder waard is vanwege het verpauperde straatbeeld en het asociale gedrag van de bewoners in de wijk’, vertelde ik fel. ‘We zouden het daarom waarderen als mensen zich gedragen en dat voortuinen niet als vuilnisbelt worden gebruikt.’

Scheve gezichten

Die opmerking werd me niet in dank afgenomen. Meerdere buurtbewoners vielen tegen me uit. Wie ik wel niet dacht dat ik was. En dat ik daar zelf net zo hard aan mee zou doen. Onzin, want er is nog nooit politie aan onze deur gekomen en onze voortuin ziet er keurig uit.

Toen iemand een opmerking maakte over mijn ‘krijsende rotkinderen’ ben ik erop afgestormd. Over kinderen moet je niet beginnen. Uiteindelijk heeft de buurman ons uit elkaar moeten halen.

Verdriet

Natuurlijk ben ik niet trots op deze ruzie, en al helemaal niet op het handgemeen. Toch voel ik me nog steeds ontzettend benadeeld. Het verkopen van onze woning gaat lastig worden, door het toedoen van een ander. Dat zit me echt niet lekker. Ik gun het mijn kinderen om op te groeien in een betere omgeving dan dit. Maar misschien zit verhuizen er wel helemaal niet in.”

