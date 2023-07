Raarste Ruzies: “Een voorbijganger schreeuwde dat wij als rijken alles verpesten”

“Mijn man en ik gaan al tientallen jaren naar Schiermonnikoog. Op vakantie, maar soms ook om er een paar weken te werken. Afgelopen mei huurden we er weer eens een huisje. Nadat we boodschappen hadden gedaan, zagen we een winkel die we nog niet kenden. Voor de deur kwam ik een bewoner van het eiland tegen. Ik ken haar al een tijd en we kletsten even bij over ons leven.

Ons gezellige praatje werd echter bruut verstoord. Ineens kwam van links een vrouw op me af lopen. Ik hoorde haar al van een afstandje schreeuwen. Ze begon te gillen dat wij in de weg stonden en daar weg moesten.

Duur eiland

Ik schrok me natuurlijk rot. Toch probeerde ik kalm te blijven en vroeg haar wat er aan de hand was. Toen bleek al snel dat het meer was dan in de weg staan. Ze riep dat de rijken alles verpesten en dat zij als inwoner van het eiland niet eens meer fatsoenlijk boodschappen kon doen.

Volgens haar kwam het door toeristen dat het leven op het eiland duurder was geworden, en daar gaf ze mij in haar tirade de schuld van. Ik snap voor de volle 100 procent hoe vervelend het is om geen normale boodschappen meer te kunnen betalen, maar dat is in heel Nederland het geval en heeft niet per se met het eiland te maken. Bovendien kom ik er elk jaar meerdere weken en geef ik ook iets terug aan het eiland door er te werken: ik zie mezelf dan ook niet als toerist die misbruik maakt van het eiland en haar inwoners.

Aanname op aanname

De vrouw bleef maar schreeuwen en haalde de ene na de andere aanname erbij. Ik voelde haar frustratie en wilde aanbieden om iets lekkers of een bloemetje voor haar te kopen, maar ze was niet kalm te krijgen. De manier waarop ze tegen mij tekeer ging, was niet normaal. Mijn man probeerde nog te bemiddelen, maar volgens de vrouw hielpen mensen zoals wij het hele eiland naar de knoppen.

Uiteindelijk besloten we zelf weg te lopen. Als het aan mij lag, hadden we een normaal gesprek gevoerd met de vrouw. Ik wilde haar graag helpen rustig te worden, maar daar had ze blijkbaar geen behoefte aan.

Erin gehakt

Eenmaal terug bij ons huisje dacht ik er nog lang over na. Haar geschreeuw en boze woorden hakten erin. Ik vroeg de eigenaar van het huisje of hij haar kende, want ik had graag een gesprek met haar willen voeren. Dat bleek niet het geval. Uiteindelijk besloot ik het los te laten: dat was de beste optie voor mijn eigen rust.”

JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.