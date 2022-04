“Mijn man en ik zijn al 13 jaar samen. Ons seksleven is niet meer wat het ooit was. Eigenlijk sinds we samenwonen, nu alweer 8 jaar, doen we het steeds minder. Op dit moment komt het er gemiddeld een keer per maand van. Waar dit aan ligt? Vooral aan mij, moet ik eerlijk toegeven. Mijn man zou wel vaker willen en geeft dit regelmatig aan. Ik heb er zelden zin in en moet echt mijn best doen om zin te maken. Dat terwijl ik mijn man echt nog wel aantrekkelijk vind.

Borrelen met een oude vriendin

Een paar maanden geleden ging ik borrelen met een vriendin die ik al jaren niet had gezien. Hoe meer drankjes we dronken, hoe openhartiger we werden. Maureen is single en vertelde uitgebreid over haar steamy dates. Ik besloot haar op te biechten dat het bij mij thuis al lang niet meer zo spannend is tussen de lakens. Had ik dat maar nooit gedaan...

Flirterig gesprek tijdens housewarming

Na dat gezellige weerzien met Maureen besloten we vaker af te spreken. Inmiddels waren mijn man en ik verhuisd en nodigden we vrienden uit voor een housewarming. Ik vroeg Maureen ook te komen. Ook die avond vloeide de drank rijkelijk. Voordat ik het wist kwam het gespreksonderwerp ineens op seks. En dan met name de vraag: hoe belangrijk vind je seks in een relatie? Plotseling richtte Maureen zich tot mijn man.

Met een flirterige blik vroeg ze hem wat hij daar nou van vond. Stamelend zei hij dat hij seks uiteraard een erg belangrijk onderdeel van een relatie vindt. Ik voelde dat ik rood werd. “Ik vind het ook heel belangrijk. Minimaal drie keer per week. Maar het liefst gewoon elke dag”, riep Maureen terwijl ze mijn man indringend aankeek. Ik kon haar wel slaan.

Vernederende grappen

Hier bleef het niet bij. De rest van de avond maakte ze constant vervelende grapjes richting mij. Elk grapje kwam erop neer dat ze me seksloos vond. Ze wilde me extra sambal bij mijn eten geven, omdat ik wel wat spice kon gebruiken. En toen ik vertelde dat ik laatst een keer hoofdpijn had op mijn werk, grapte ze dat mijn man dat vast ook vaak hoorde.

Het was de meest ongemakkelijke avond van mijn leven. Ik deed steeds mijn best om een ander onderwerp aan te snijden. Bloednerveus werd ik van Maureen en haar opmerkingen. Af en toe probeerde ik haar een blik toe te werpen, maar dat negeerde ze. Haar geflirt vond ik ook behoorlijk vernederend. Alsof ze dacht dat mijn man toch wel zou happen, omdat hij thuis seks tekortkomt. Net alsof ik verder als vrouw niks te bieden heb.

Einde van de vriendschap

Je begrijpt: die herleefde vriendschap was van korte duur. Toen Maureen kort daarop weer wilde afspreken, heb ik het afgewimpeld. Ik liet haar weten hoe vervelend ik haar grappen had gevonden. Ze bood haar excuses aan en zei dat ze het niet zo bedoeld had. Sindsdien hebben we geen contact meer. Toch hebben haar nare grappen me ook iets goeds gebracht: die avond van de housewarming hebben mijn man en ik seks gehad. Blijkbaar doet het toch wat met een mens, als een ander het op je partner heeft gemunt.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.