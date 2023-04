Raarste Ruzies: “Het getreiter van de buurman levert ons slapeloze nachten op”

“Vijf jaar geleden moest ik samen met mijn 19-jarige dochter verhuizen. Omdat ik artrose heb en onze vorige woning te veel trappen had, kregen we urgentie. In eerste instantie was ik blij met onze nieuwe woning, want voorheen woonden we in een onveilige buurt. Dat blije gevoel verdween echter snel. Al na een half jaar begon het getreiter. Toen ik de eerste keer de politie belde, vond ik dat doodeng. Ik was nog nooit met de politie in aanraking geweest en wist niet goed wat te doen. Mijn dochter en ik moesten al snel daarna steeds vaker 112 bellen.

Het begon met nare opmerkingen over de schutting als wij in de tuin zaten, maar de situatie werd al snel erger dan dat. De buurman begon met een hamer op de muur te bonken waardoor wij constant in geluidsoverlast zaten en ons onveilig voelden. Later sloeg hij ook weleens met een stok op onze ramen en belde hij regelmatig aan, puur om ons te pesten.

Op een avond was ik alleen thuis en schreeuwde hij zo hard, dat ik mijn dochter appte. Dat voelt achteraf gezien als een fout, want zij kwam er direct aan om haar moeder te beschermen. Toen de buurman mijn dochter zag, stormde hij op haar af en gaf hij haar een trap. Gelukkig heeft ze daar lichamelijk niks aan overgehouden, maar vanbinnen is er wel iets geknakt. Ze is van een vrolijk meisje veranderd in een teruggetrokken jonge vrouw die constant in angst leeft.

Uit de hand gelopen

Sindsdien hebben we al zo vaak met de politie aan de telefoon gehangen, maar er verandert niets. We voelen ons inmiddels opgesloten in ons eigen huis en doen er alles aan om een nieuwe woning te vinden. Buiten in de tuin komen we al helemaal niet meer: dan weten we dat hij direct naar ons toe komt. Als hij niet met een stok op de ramen slaat, gooit hij wel iets in onze tuin. Soms zijn dat etensresten, soms uitgedrukte sigaretten of as van zijn gerookte shag. Ik verzamelde lange tijd al het bewijs om aan de politie te tonen, maar zij doen niets zolang er geen ooggetuigen zijn. Het is dus maar hopen dat we snel een andere woning vinden.

Alcoholprobleem

Waar de woede van de buurman vandaan komt? We hebben hem in ieder geval nooit iets aangedaan. Nu, na zoveel jaar, weten we dat hij een alcoholprobleem heeft. Soms is het dagen of zelfs weken stil en lijkt het de goede kant op te gaan. Toch komt er altijd een moment dat hij weer te veel drinkt en dan begint het getreiter opnieuw. Soms is het geschreeuw, andere keren extreem luide muziek.

We krijgen maatschappelijke hulp en er zijn wijkagenten die ons zo goed en zo kwaad als het kan proberen te helpen, maar over het algemeen lijkt het alsof we er alleen voor staan. De enige oplossing? Dat is een ander huis, weg van de buurman en weg van zijn getreiter. Urgentie krijgen we echter niet en dus lijkt het uitzichtloos.”