Raarste Ruzies: “Het spirituele geneuzel van die vriendin maakte me woest”

“Hannah en ik kennen elkaar al zo’n twintig jaar. Zoals dat gaat bij de meeste lange vriendschappen zagen we elkaar soms wekelijks, maar ook weleens jaren niet. Als we elkaar dan weer zagen, was het altijd als vanouds. De laatste jaren veranderde er alleen iets bij Hannah. Hierdoor weet ik niet of ik nog een poging zal wagen om onze vriendschap nieuw leven in te blazen.

In de ban van spiritualiteit

In een periode van enkele jaren tijd ging Hannah het leven totaal anders zien. Het begon in een periode dat ik haar niet zoveel zag. Op social media deelde ze steeds vaker spirituele quotes, en daar schreef ze zelf een zweverig tekstje bij. Ik weet nog goed dat ik het de eerste keer zag en het zo ontzettend a-typisch vond. Hannah was toch het type dat hard moet lachen om dit soort teksten? Zo dacht ik haar tenminste te kennen.

Slechte energie

Het was begin 2020 toen ik na een lange tijd weer met haar afsprak. Ik was net verhuisd en Hannah kwam kijken. De Hannah die ik kende zou lyrisch zijn over mijn gloednieuwe interieur. Ik had me zelfs een beetje verheugd op de complimenten die ze me over de inrichting zou geven. Toen ze op de bank zat met een kopje thee, vertrok echter haar gezicht. ‘De energie voelt hier niet goed’, zei ze bloedserieus. Ze begon te ratelen over een cursus die ze had gevolgd. Ze was nu ‘reader’ en ‘healer’ en kon ook energieën aanvoelen. Uit haar tas haalde ze twee ingepakte kristallen. Die had ze meegenomen - ze moesten nog wel even worden opgeladen in maanlicht - maar vreesde toch dat er voor mijn woning zwaarder geschut nodig was. ‘Ik ken wel iemand die is gespecialiseerd in energetisch reinigen, zal ik je met haar in contact brengen?’ Mijn interieur vond ze een stuk minder belangrijk, want ze had een tijd geleden afscheid genomen van ‘de materialistische kant van haar zijn’.

Geen touw aan vast te knopen

Ik wist niet wat ik hoorde. ‘Goh, jij bent tegenwoordig spiritueel?’, vroeg ik haar vol verbazing. Het was nog erger dan de zweverige quotes op Instagram deden vermoeden. Trots vertelde Hannah over haar spirituele groei en hoeveel rust en rijkdom het haar had gegeven. Ach, als dat jou gelukkig maakt, wie ben ik dan om erover te oordelen, dacht ik nog. Dat werd lastiger toen de coronacrisis een paar maanden later uitbrak en Hannah zich hierover sterk uitliet op social media. Ze was fel tegen de maatregelen, ze vond dat de mens het recht op fysiek contact niet mocht worden ontnomen, omdat dit helend zou zijn. Later werd ze ook anti-vaxxer. Dit stond lijnrecht tegenover mijn opvattingen. Ik heb absoluut respect voor mensen die anders denken dan ik; zeker tijdens de coronacrisis vond ik dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ was. Iedereen maakte z’n eigen keuzes. Toch moet ik eerlijk toegeven dat mijn man en ik elkaar regelmatig lachend aanstootten: ‘Heb je zien wat ze nou weer heeft geschreven?’ Haar teksten werden steeds vager en onbegrijpelijker voor iemand die niet thuis is in de spiritualiteit. Waar ik het eerst nog probeerde te begrijpen, was er nu geen touw meer aan vast te knopen en schoot ik simpelweg in de lach van al die gekke benamingen.

Zieke vader

Ik sprak Hannah weer aan het begin van dit jaar. Mijn vader was ernstig ziek en ze belde me. Lief, dacht ik, totdat ze een heel verhaal begon over hoe mooi de reis naar het hiernamaals is. Ik hoopte op dat moment nog dat mijn vader zou overleven, en wilde dit helemaal niet horen. ‘Ik heb nu even geen trek in je spirituele geneuzel’, snauwde ik. ‘Dat is jammer, want ik denk dat je met veel meer rust en acceptatie in het rouwproces zou kunnen stappen als je niet zo gesloten was’, zei ze kalm. Kwaad dat ik werd! Ik zei dat ze me mocht bellen als ze terug was op planeet aarde en hing op.

Geen behoefte aan contact

Ik weet dat Hannah het goed bedoelde, maar op dat moment sprak ik veel liever iemand die inzag hoe klote de situatie was. Niet iemand die me vertelde dat ik gewoon een andere mindset moest hebben en dat ik het verlies van mijn vader dan veel makkelijker kon dragen. Het voelde ook denigrerend, alsof zij de code van het leven had gekraakt en ik het nog niet snapte. Inmiddels is mijn vader overleden. Op een rouwkaart na hebben Hannah en ik geen contact meer gehad. Het klinkt hard, maar ik merk dat die behoefte er ook niet is. Ik ben blij dat de spiritualiteit haar gelukkig maakt, maar ik vrees dat we inmiddels te veel van elkaar verschillen voor een hechte vriendschap.”

