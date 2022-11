Raarste Ruzies: “Ik háát de wielrenhobby van mijn man”

“Het was een zondagmiddag in februari toen mijn man de verschrikkelijke woorden ‘ik wil gaan wielrennen’ tegen me uitsprak. ‘Wielrennen?’ herhaalde ik met een gezichtsuitdrukking die vast boekdelen sprak. ‘Ja, in een groep.’ ‘Doe je dan ook zo’n strak pakkie aan?’, lachte ik. ‘Waarschijnlijk wel’, was het bloedserieuze antwoord. Ik keek naar zijn gezicht en besefte: hij meent het.

Het pak kwam er

Hij maakte er meteen werk van: er werd inderdaad zo’n strak pakje aangeschaft en er kwam een dure fiets. De groep waar hij bij wilde horen, bleek hij allang te hebben gevonden. De achterbuurman zit erin en had mijn man overgehaald om mee te doen. Het weekend erop ging hij voor het eerst. Toen hij in zijn wielrenpak naar beneden kwam, moest ik gniffelen. Zoiets staat misschien leuk bij jonge, atletische mannen. Bij mijn man, die al bijna met pensioen mag, is dat toch anders.

Slechte reputatie

Toen ik later met een vriendin uit het dorp over de nieuwe wielrenhobby van mijn man sprak, stak ze haar mening niet onder stoelen of banken. ‘O nee toch, dat vind ik toch zo’n vreselijke groep!’, riep ze uit. ‘Ik heb daar al zo vaak mot mee gehad. Ze rijden fietsers gewoon van hun sokken. Denken dat ze altijd voorrang hebben. Ronduit asociaal, die amateurwielrenners!’ Al gauw kwam ik erachter dat meerderen in het dorp er zo over dachten. Zo kwamen er verhalen omhoog over incidenten met andere weggebruikers, waarna er tientallen klachten tegen de wielrengroep waren ingediend. Daar schrok ik behoorlijk van. Waarom moest mijn man zich aansluiten bij een groep die in het dorp met de nek wordt aangekeken?

Geen indruk gemaakt

Uiteraard vertelde ik mijn man wat ik had gehoord, maar deze verhalen deden hem weinig. Sterker nog, hij kende ze al en vond de klachten onzin. ‘Als fietsers gewoon aan de kant gaan als wij eraan komen, is er niks aan de hand’, zei hij. Dat andere weggebruikers voor ze moesten remmen, vond hij niet meer dan logisch: ‘Wij rijden nou eenmaal harder, dan rem je minder makkelijk.’

Arrogant gedrag

Inmiddels beoefent mijn man deze hobby al maanden, en zijn bij mij de irritaties flink opgelopen. Voor het wielrennen moet alles wijken: we kunnen op zaterdagmiddag nooit meer samen iets doen. Daarnaast gaat er een boel geld heen, er moet constant iets nieuws worden aangeschaft. Maar het ergste vind ik nog zijn houding. Mijn man lijkt wel een ander mens als hij terugkomt van het wielrennen. Hij gedraagt zich arrogant, ook tegen mij. Ik denk dat de groep, allemaal alfamannetjes bij elkaar, dat effect op hem heeft. ‘Denk je weer dat je de koning bent?’, roep ik dan naar ’m, maar hij kan er niet om lachen.

Ruzies

Mijn man en ik hebben zelden ruzie, maar als we ruzie hebben, gaat het de laatste tijd altijd hierom. Ik heb hem weleens gevraagd of hij geen andere hobby kan zoeken, maar dat gaat er bij hem niet in. ‘Ik heb hier plezier in, waarom gun je mij dat niet?’, zegt hij dan. Stiekem hoop ik dat hij het wielrennen op een dag niet meer volhoudt. Ik weet dat dit vreselijk klinkt, maar mijn man is nu een van de oudsten in de groep, en misschien houdt hij ze op een gegeven moment niet meer bij. Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Dan heb ik eindelijk mijn man én mijn zaterdagen samen terug.”

