Raarste Ruzies: “Ik heb het vermoeden dat mijn buren hun hond mishandelen”

“De eerste keer dat me iets opviel, was al een maand na onze verhuizing. Mijn man en ik lagen op een avond vroeg in bed, toen we de hond van de buren aanhoudend hoorden piepen. Ik heb mijn hele leven met honden gewoond en weet hoe honden klinken als ze pijn hebben – dit was pijn. Ik deed die avond niks, maar was sindsdien op mijn hoede.

De buren

Inmiddels wonen we negen maanden in ons nieuwe huis. Naast ons woont een stel. Ik weet niet precies hoe oud ze zijn, maar ik schat ze begin zestig. Op de dag dat we de sleutel kregen, hebben we ons voorgesteld. Verder was er maandenlang – op af en toe een ‘hallo’ na – geen contact. We zagen ze alleen als ze hun hond uitlieten: een oude, bruine labrador. Maar we hoorden ze regelmatig.

Geschreeuw en gescheld

‘s Avonds laat maakten ze vaak ruzie. Dan hoorden we ze door de muren heen schreeuwen. En dan was er dat gepiep van die hond. Het bleef helaas niet bij één keer. We hebben het beestje tientallen keren horen piepen. Ook werd de labrador regelmatig uitgescholden. ‘Rothond’ en ‘k*tbeest’ klonk het dan, gevolgd door een hoop kabaal. Iedere keer als ik het hoorde gingen mijn nekharen overeind staan.

Politie

Ik denk dat we er ongeveer drie maanden woonden, toen ik voor het eerst de politie belde. Daarvoor had ik al weleens op het punt gestaan. Maar mijn man houdt er niet van om zich te bemoeien met anderen, dus hij wist me een paar keer van het idee af te praten. Op een dag kon ik het echt niet meer aanhoren, mijn dierenhart is te groot.

Geen sporen van mishandeling

Na mijn belletje kwam er een wijkagent. Hij kwam eerst verhaal halen bij ons en is toen naar de buren gegaan. Daar is hij een tijdje binnen geweest.

Uiteindelijk kwam hij verslag doen: ‘De buren geven toe dat ze veel ruzie maken en daarbij wordt er ook wel eens wat geroepen naar de hond. Maar verder dan dat gaat het niet, ze doen de hond geen fysieke pijn. Ik heb de hond bekeken en zag ook geen sporen van mishandeling’, vertelde de agent. Voor hem was de zaak hiermee afgedaan.

Briesende buurman

Voor ons kreeg het verhaal nog een staartje. Het was voor de buren namelijk behoorlijk duidelijk dat wij degene waren die de agent gebeld hadden. Alleen al omdat de agent eerst bij ons binnenkwam, daarna bij hen en daarna weer bij ons. Erg discreet was het niet.

Ruim een uur later, toen de agent ver uit het zicht was, stond de buurman briesend bij ons voor de deur. ‘Waar denken jullie je in godsnaam mee te bemoeien? Waar haal je het gore lef vandaan? Probeer nog één keer zoiets te flikken en je zou willen dat je hier nooit was komen wonen’, schreeuwde hij met rood aangelopen hoofd. Voor we goed en wel iets terug konden zeggen, stormde hij zijn eigen huis weer in. De volgende dag maakten we een melding van bedreiging.

Niet gerust

Ik moet toegeven dat we sindsdien niks meer hebben gehoord: geen honden gejank en ook geen geschreeuw tegen het dier of tegen elkaar. Toch ben ik er nog steeds niet gerust op. Dat wij niks horen betekent immers niet dat er niks gebeurt. Helaas vrees ik niet veel meer te kunnen doen, maar wat gun ik die schat van een hond toch een liefdevol thuis...”

Jouw raarste ruzie

