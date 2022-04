Raarste Ruzies: “Ik hoorde mijn bovenburen zo vaak seksen, dat ik besloot er iets van te zeggen”

“Ik woon in een benedenwoning en schuin boven mij is sinds kort een jong stel komen wonen. Toen ik een aantal weken geleden in mijn tuin aan het werken was, hoorde ik het voor het eerst: de nieuwe buren hadden seks met het raam open.

Schunnig taalgebruik

Eerst vroeg ik me af of ik het wel goed hoorde. Maar al gauw klonk er naast gekreun en gegil ook schunnig taalgebruik. Hoe langer het duurde, hoe luider het werd. Gauw ben ik naar binnen gegaan. Het voelde ongepast om er langer naar te luisteren.

Slechte veringen

Diezelfde week, toen ik een vriendin op de koffie had en we lekker in het zonnetje wilden gaan zitten, was het weer aan de gang! Ook nu stond hun slaapkamerraam wagenwijd open en kon de hele buurt meegenieten. Mijn vriendin kon erom lachen. “De lente hangt zeker in de lucht”, grapte ze. Ik vond het minder grappig, het was immers niet de eerste keer. Gezellig kletsen was er ook niet meer bij, zo hard was het. Niet alleen zijn de woningen oud en gehorig, ook heb ik het idee dat hun bed nogal slechte veringen heeft. Ik hoorde alles kraken!

De maat is vol

Toen het kort daarna voor de derde keer gebeurde, was voor mij de maat vol. De hobby van de buren ging nu toch echt ten koste van mijn woongenot. Ik durfde bijna niet meer in mijn tuin te gaan zitten. Ik was te bang dat ik ieder moment weer verrast kon worden door onsmakelijke geluiden. Daarnaast zijn er ook buren met kleine kinderen, die deze geluiden ook zomaar zouden kunnen horen. Daar zou ik als ouder toch niet aan moeten denken.

Anoniem briefje

Ik besloot een anoniem briefje bij ze in de bus te gooien. “Wij horen jullie de liefde bedrijven. Kan het wat zachter en met het raam dicht? Groeten, de buren,” schreef ik erop. Ik deed het expres anoniem, want ik wilde liever niet bekendstaan als die ene zeurende buurvrouw. Om niet betrapt te worden terwijl ik het briefje in de brievenbus deed, ging ik expres 's avonds, toen het al donker was. Niemand die het zag.

Betrapt

Toch kreeg ik de volgende dag een appje van de bovenbuurjongen. “Heeft u dit briefje bij ons in de bus gedaan?” vroeg hij, met een foto van mijn briefje erbij. Ik schrok er best van. Hoe wist hij dat ik het was? Op een confrontatie had ik niet gerekend. Achteraf gezien hebben de bovenburen waarschijnlijk zo'n deurbel met een camera en hebben ze mij op de beelden gezien. Hier heb ik geen moment over nagedacht. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan. Zeker omdat de bovenburen niet bepaald blij waren met mijn suggestie.

Agressieve toon

“Waar bemoeit u zich mee?” appte de jongen nog voordat ik antwoord kon geven op het eerste berichtje. Ook liet hij weten dat hij zelf wel bepaalde wat hij in zijn eigen woning deed. Ik was zo overrompeld door de agressieve toon van zijn berichten, dat ik nooit heb durven antwoorden. Ineens besefte ik me dat ik helemaal niet wist wat voor type het was, en dat het weleens gevaarlijk zou kunnen worden als hij écht boos op mij werd.

Toch resultaat

Toch heb ik met mijn briefje wel iets teweeg gebracht: ze seksen niet meer met het raam open. Soms hoor ik ze nog wel zachtjes, door de muren heen, maar dat is een stuk minder storend. Zelf laat ik deze zomer mijn badkamer verbouwen, dus de kans is groot dat ze dan overlast van mij zullen ervaren. Ik neem niet aan dat de buren dan bij mij gaan klagen. Ik bepaal toch immers zelf wat ik in mijn woning doe? Boontje komt om z'n loontje.”

