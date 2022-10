Raarste Ruzies: “Ik overweeg een andere baan te zoeken door één bemoeizuchtige collega”

“Ik werk al acht jaar met veel plezier voor mijn werkgever en heb een goede band met de andere teamleden. Natuurlijk klik je met de een beter dan met de ander, dat is niet meer dan normaal, maar echte conflicten waren er zelden. Helaas maakte een van mijn teamleden aan het begin van het jaar de keuze om weg te gaan. Ontzettend jammer, maar ook spannend omdat de dynamiek in het team, dat al jaren ongewijzigd is, zou veranderen.

Nieuwe collega

Er gingen weken voorbij waarin zich geen enkele nieuwe kandidaat meldde voor de functie. In de tussentijd namen mijn collega’s en ik de taken waar en dat bleek eigenlijk uitstekend te gaan. Na twee maanden werd er toch iemand gevonden: Mariëlle. Een jonge vrouw die - weliswaar in een andere branche - al hoge functies had bekleed, werd ons verteld. Dat vond ik best bijzonder, want bij ons zou ze ‘gewoon’ een uitvoerende functie krijgen. Waarom zou je dat willen als je al leidinggevende bent geweest?

Behoorlijk bijdehand voor een nieuweling

Mariëlle was nog niet eens goed ingewerkt, toen ik al merkte dat een rol als leidinggevende haar goed past. Een beetje té goed voor haar nieuwe functie, misschien. Ik vond haar eerlijk gezegd behoorlijk bijdehand voor iemand die net was gestart met een nieuwe baan. ‘Waarom doen jullie dat zo? Dat kan toch veel sneller?’ of ‘Ik weet een veel efficiëntere methode voor deze klus’, wist ze al in haar eerste week op te merken. Onze leidinggevende complimenteerde haar met haar inbreng, maar ik ergerde me er stiekem aan. Ik vind dat je als nieuweling best een toontje lager mag zingen. Waarom zou jij het beter weten dan mensen die er al jaren werken?

Ze bemoeit zich overal mee

In de daarop volgende weken keek Mariëlle mij en mijn collega’s continu op de vingers en wees ons erop als er iets fout ging of volgens haar beter kon. Dat is helemaal niet haar rol, ze heeft dezelfde functie als wij. Ik ergerde me er mateloos aan. Vaak reageerde ik kortaf als ze zich weer eens met mijn werk bemoeide. Ik begon zelfs steeds meer tegen mijn werkdagen op te zien, omdat ik me zo kwaad maakte om haar gedrag.

Onbegrip van leidinggevende

Toen ik voorzichtig bij mijn leidinggevende liet vallen dat Mariëlle zich gedraagt als een teamleider, reageerde zij enthousiast: ‘Ja, echt onwijs fijn dat ze haar ervaring zo inzet.’ Ik baalde als een stekker. Waarom zag zij niet in dat het heel vervelend is als een nieuweling een ervaren kracht de les leest? En daar bleef het niet bij. Ik merkte op een gegeven moment ook dat Mariëlle het aan mijn leidinggevende vertelde als ze vond dat ik mijn werk niet goed deed. Dat maakte me pislink. Zette ze mij ook nog eens in een kwaad daglicht bij mijn baas? Hoe haalde ze het in haar hoofd?!

Ze kletste achter mijn rug om over mij

Ik probeerde Mariëlle regelmatig duidelijk te maken dat ik niet op haar feedback zat te wachten. ‘Ik weet hoe ik mijn werk moet doen, dankjewel’, zei ik dan bijvoorbeeld. Of ik reageerde gewoon helemaal niet, als er weer eens een betweterig mailtje in mijn inbox verscheen. Tot bleek dat ze ook dát met mijn leidinggevende besprak. ‘Ik hoor van Mariëlle dat je niet openstaat voor haar feedback, klopt dat?’, vroeg ze mij. Dat was de druppel, ik stapte daarna kwaad naar Mariëlle toe. ‘Wil je alsjeblieft niet achter mijn rug om over mij praten?’, vroeg ik haar pissig. Bijdehand keek ze me aan. ‘Ik probeer alleen maar iedereen uit het team in haar kracht te zetten, maar je moet wel tegen feedback kunnen’, zei ze spottend. Het stoom kwam uit mijn oren.

Ik overweeg op te stappen

Haar gedrag is nog steeds niet veranderd. Inmiddels zit het me zo hoog dat ik overweeg op te stappen. Ik ga gewoon niet meer met plezier naar mijn werk. Ik vrees dat dat werkplezier niet terugkomt zolang Mariëlle er blijft werken. En zij heeft net een contractverlenging gekregen. Ik heb al naar vacatures gekeken en er zijn een boel leuke banen te vinden. Ik weet dat dit een extreme stap is en ik vind het ook eeuwig zonde om mijn werk vaarwel te zeggen om één persoon, maar hoe maak ik anders een einde aan mijn frustratie?”

