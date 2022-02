Raarste ruzies: “Ik werd bekogeld met babi pangang! De saus droop over mijn voorruit”

“Het was hartje zomer. Bij ons in Breukelen stikt het dan van de toeristen. De Loosdrechtse Plassen en de huisjes eromheen zijn druk bezet en op de markt in Breukelen is het een komen en gaan van auto’s.

Patserbak

Op een drukke zaterdagmiddag reed ik naar de markt. Plotseling kwam er van rechts een enorme patserbak aan: een grote BMW Cabrio. Ik weet niet waar ik met mijn gedachten zat, maar per ongeluk verleende ik ze geen voorrang. Hierdoor moest de bestuurder van de BMW vol op de rem. Ik schrok me rot! Met piepende banden kwam de auto tot stilstand.

Scheldkanon

Direct kwamen er twee grote mannen uit. Ze begonnen enorm te schreeuwen. In een stevig Amsterdams accent kreeg ik de meest vreselijke scheldwoorden naar mijn hoofd. ‘Vuile trut, blinde hoer, kun je niet uit je doppen kijken?’ Ik bleef geschrokken in mijn auto zitten met de deuren op slot.

Chinees eten

Wat bleek? De twee mannen hadden voor een weeshuis aan Chinees eten in de BMW. Vóór mijn onhandige actie was de wit lederen bekleding van de auto nog onbevlekt. Nu zat de saus overal! Het Chinese eten voor de hele familie was door het harde remmen door de auto gevlogen. Woedend waren ze.

Bekogeld

Het hield niet op bij schreeuwen. Een van de mannen pakte een aantal bakken Chinees eten uit de auto en begon mij te bekogelen. Het was alsof ik in een film zat. Ik werd bekogeld met babi pangang. De saus droop over mijn voorruit.

Proleten uit de grote stad

Gelukkig waren er omstanders die de mannen aanspraken op hun wangedrag. Ze dropen uiteindelijk af. Met gierende banden stoven de heren weg. Ik zat nog steeds stilletjes en verschrikt achter het stuur. Verstijfd en vol ongeloof. Wát een types. Proleten uit de grote stad noemen wij dat soort mensen in ons dorp. Ik zal dit incident in ieder geval niet gauw vergeten en ik denk zij ook niet.”

Jouw raarste ruzie

