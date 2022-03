Raarste Ruzies: “In een sterrenrestaurant vroeg hij om een schnitzel, ik schaamde me dood”

“Een jaar na mijn scheiding besloot ik dat ik het weer wilde proberen in de liefde. Ik meldde me aan op een datingssite. Na urenlang chatten met verschillende mannen en twee koffiedates die nergens op uitliepen, was drie keer scheepsrecht: ik ontmoette Mark. Een man die op het eerste gezicht hetzelfde in het leven leek te staan als ik. Een harde werker, gek op dieren en lekker down to earth. Het matchte!

Verschillen

Op de eerste date dronken we een kopje koffie, op de tweede date gingen we naar de dierentuin en op de derde date kwam hij bij mij thuis langs. Alles ging goed, al begon ik langzaamaan te merken dat er toch best wel wat verschillen waren tussen ons. Zo bleek hij helemaal niet van reizen te houden. Hij was zelfs maar twee keer in zijn leven met het vliegtuig op vakantie geweest. Ook liet hij vallen dat zijn ex-vrouw vaak klaagde dat hij zo simpel was. Waar zij weleens chic gekleed op date had gewild, lag hij ’s avonds het liefst op de bank.

Verrassingsdate

Na die opmerking ging er iets aan mij knagen. Ik houd namelijk ook wel van een beetje luxe. Zou hij nou echt zo van de eenvoud zijn? Ik besloot een verrassingsdate voor hem te organiseren. Ik boekte een reservering bij een sterrenrestaurant, zonder dat hij dat wist, en vroeg hem om zich netjes aan te kleden. Zelf kocht ik speciaal voor de gelegenheid een mooie jurk. Al met al wist ik dat het me een rib uit mijn lijf zou kosten, maar ik was ervan overtuigd dat we erg van de avond zouden genieten.

Muizenhapjes

Mark kwam opdagen in een geruite blouse met een donkere spijkerbroek eronder. Dat waren de netste kleren die hij in zijn kast had hangen. Ik vond het best. Wat me wel teleurstelde was zijn reactie toen hij in het restaurant naar de menukaart keek. Hij begon direct te klagen. ‘Is dit zo’n zaak waar je muizenhapjes krijgt?’, vroeg hij. Hij grapte zelfs dat we naar McDonalds konden gaan als we hierna nog honger hadden. Ineens snapte ik precies wat zijn ex-vrouw had bedoeld.

Schnitzel

‘Hebben jullie niet iets als een schnitzel, of zo?’, vroeg hij toen de ober onze bestellingen kwam opnemen. Ik schaamde me dood! Uiteindelijk lukte het hem het personeel zo gek te krijgen om iets voor hem te maken dat in de buurt kwam van zijn gebruikelijke AVG’tje. Want dat schijnt hij elke avond te eten: aardappels, vlees en groente. Toen ik zei dat ik het liefst sushi eet, trok hij een vies gezicht.

Nooit meer gezien

Eenmaal in de auto terug liet ik hem weten dat ik de avond zeer teleurstellend had gevonden. Al mijn zorgen kwamen eruit: ‘Ik wil chic uiteten, ik wil een man in pak, ik wil reizen’, stamelde ik. ‘Dat hoef ik allemaal niet, dan moet je niet bij mij zijn’, zei hij nors. Hij wilde zichzelf niet voor mij veranderen. Na deze avond is er nog vluchtig app-contact geweest, maar we hebben elkaar nooit meer gezien. Inmiddels ben ik samen met een man die wél van chic dineren houdt.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.