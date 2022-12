Raarste Ruzies: “‘Je hoeft niet meer te komen’ zei mijn zus toen we al in de auto zaten met tassen vol cadeaus en eten”

“Mijn zus en ik hebben altijd al een moeilijke relatie gehad. We hebben elkaar zelfs drie jaar lang nauwelijks gesproken. Dat was in de tijd dat haar jongste dochtertje werd geboren, waardoor ik haar pas voor het eerst heb gezien toen ze al één jaar was. Het leek een verloren zaak, maar toen we per toeval in een vriendelijk gesprek verzeild raakten tijdens een familieverjaardag, leken we daar beiden positief verrast door te zijn. Waarom was het ook alweer zo ver gekomen? Langzamerhand werd het contact frequenter. En toen was daarin ineens die uitnodiging: we mochten met kerst bij ze langskomen.

Welkom met kerst

Onze ouders, mijn broer met zijn gezin, de familie van mijn zwager: ze zouden er allemaal zijn. Het was jaren geleden dat de familie compleet was en dat zorgde voor veel druk. Ik wilde mijn best doen en stelde voor hapjes te maken. Ik pakte flink uit en bereidde wel vier verschillende recepten voor. Alles voor een goede indruk.

Op de dag zelf had ik heel de ochtend in de keuken gestaan. De auto werd volgeladen met mijn baksels en cadeaus. Op de valreep dook ik nog even de badkamer in om me op te tutten en iets feestelijks aan te trekken. Om 15:20 uur reden we weg, we zouden er rond 16:00 uur zijn.

‘Je hoeft niet meer te komen’

Rond 15:40 uur ging mijn telefoon. Ik zat op de bijrijdersstoel en kon dus opnemen. “Waar zijn jullie?”, vroeg mijn zus. Ik hoorde irritatie in haar stem. “Onderweg hoor! We zijn er over twintig minuutjes”, antwoordde ik enthousiast. “Ik had toch gezegd dat het om 15:00 uur begon?”, vroeg ze gepikeerd. “O, ik dacht dat je vanaf 15:00 uur had gezegd...”, liet ik haar weten. “Nee, 15:00 uur moest je hier zijn. Wij zitten al heel de tijd op jullie te wachten”, haar toon werd feller: “Weet je wat, Nadia, wij gaan hier beginnen met de cadeaus, jullie hoeven niet meer te komen. Ik ga niet een uur op je wachten.” Ze hing op.

Ja doei, dacht ik, we gaan echt niet terug naar huis met al dat eten en die cadeaus! Ik probeerde mijn zus terug te bellen, maar ze nam niet meer op. Na een kort overleg langs de kant van de weg besloten mijn man en ik toch door te rijden. Ze zou ons heus wel binnenlaten. Daar bleken we gelijk in te hebben, mopperend liet ze ons binnen, maar de spanning was om te snijden. Heel de avond wierp ze vernietigende blikken onze kant op en we kregen sneer na sneer om onze oren. Mijn moeder deed haar best om de boel te sussen, maar ook zij kon na iedere poging een felle reactie verwachten.

Bekoelde relatie

Je begrijpt: sinds deze rottige kerstdag is onze band opnieuw bekoeld. Dit jaar vieren we kerst weer apart en gaan we om de beurt bij onze ouders langs. Ik heb me erbij neergelegd dat heel sporadisch en oppervlakkig contact het enige is dat voor ons werkt.”

Jouw raarste ruzie

