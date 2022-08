Raarste Ruzies: “M’n baas draaide haar scherm met míjn snerende Facebookberichtje naar me toe”

“Per dag besteed ik misschien wel 3 uur aan Facebook. Ik gebruik het vooral om op de hoogte te blijven van het leven van mijn Facebookvrienden. Ik vind het leuk om veel te reageren én mensen te taggen in grappige berichten. Ik weet dat de meesten tegenwoordig vooral op Instagram en TikTok zitten, maar daar moet ik niks van weten. Ik ben Facebookfan.

Grappige meme

Op een dag zat ik te scrollen, toen ik een grappige meme tegenkwam. ‘I've been in this business for 20 years, please tell me how to do my job’, stond er. In het Nederlands: ik werk al 20 jaar in deze branche, vertel me alsjeblieft hoe ik mijn werk moet doen. Ik moest hier erg om lachen, omdat deze situatie heel herkenbaar voor me is. Op het werk heb ik sinds kort een nieuwe baas. Een vrouw die meer manager is dan dat ze daadwerkelijk verstand heeft van ons werkveld. Zelf werk ik, net als deze meme zei, al meer dan 20 jaar in de branche. Toch denkt mijn nieuwe baas regelmatig dat ze alles beter weet dan ik. Dan maakt ze bijdehante opmerkingen, terwijl ze er juist helemaal naast zit. Het haalt mijn bloed onder m'n nagels vandaan.

De dag voor ik deze meme tegenkwam, heb ik daar nog over zitten klagen tegen een vriendin. Ook zij vond de situatie heel herkenbaar, bij haar vorige baan had ze precies zo'n collega. Daarom leek het me grappig om haar onder de meme te taggen. ‘Herkenbaar’, schreef ik erbij, met een lachende smiley.

Vervelende collega

Waar ik even niet aan gedacht had, is dat ik een vervelende collega als Facebookvriend heb. Ik noem haar vervelend omdat ze heel erg van het roddelen is. Dat niet alleen, ze slijmt ook graag bij de baas. Dat deed ze bij onze vorige baas al, maar al helemaal bij de nieuwe. Het lijkt wel alsof ze er beste vriendinnen mee wil worden. Heel vermoeiend. Wat ik niet had verwacht, is dat ze een wit voetje bij de baas zou gaan halen over mijn rug.

Een paar dagen later zaten mijn baas en die vervelende collega samen in vergadering, toen ze mij er opeens bij riepen. “Jacqueline heeft me ergens op gewezen waar ik niet blij mee ben”, begon mijn baas. Ze schoof haar laptop mijn kant op. Ik zag de desbetreffende meme beeldvullend op haar scherm prijken, met mijn reactie ernaast. “Ik neem aan dat dit over mij gaat?”, vroeg mijn baas. Haar gezicht stond op onweer. Mijn gezicht voelde ik langzaam rood worden.

Enorme preek

Stotterend probeerde ik me uit de situatie te redden. “Het ging over de baas van die vriendin”, loog ik. “Het was maar een grapje.” Ze geloofde er niks van. Ik kreeg een enorme preek over hoe kinderachtig ze dit vond. Ze vond al dat ik me respectloos tegenover haar gedroeg, en dit bevestigde dat nogmaals. Terwijl ik de preek als een klein kind incasseerde, zat vervelende collega Jacqueline stiekem te genieten. Ik zag het gewoon aan haar, en het maakte me zo kwaad.

Sinds dit voorval is niks meer hetzelfde. Mijn baas doet nóg kattiger tegen me en Jacqueline nog hooghartiger dan normaal. Ik durf ze allebei eigenlijk niet eens meer aan te kijken, dus vermijd ze waar ik kan. Dat is nogal moeilijk, want we werken in een klein team. Ik ben bang dat dit uiteindelijk de reden zal zijn waarom ik een andere baan moet zoeken. En dat allemaal om een stomme Facebookreactie.”

