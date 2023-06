Raarste Ruzies: “Mijn beste vriendin deed alsof ze ernstig ziek was”

Iedere week deelt een lezeres de raarste ruzie die ze ooit heeft gehad. Dit keer vertelt Rosanne (32) over haar beste vriendin, die loog dat ze een ernstig ziek was.

“Mijn beste vriendin en ik kenden elkaar al ons hele leven. Onze moeders waren vroeger ook beste vriendinnen, waardoor we als baby’s zelfs samen in de box lagen. Later gingen we naar dezelfde peuterspeelzaal, basisschool én middelbare school. Toen we gingen studeren kozen we voor een andere studie, maar besloten we onze studies wel in dezelfde stad te doen. We waren als twee handen op één buik en dachten dat altijd te blijven.”

Vriendschappelijk keerpunt

Tijdens onze studietijd leerde ik een jongen kennen. Hij was knap, lief, grappig en slim. Eigenlijk alles waar ik als klein meisje van had gedroomd. We kregen al snel een relatie en besloten samen te wonen, iets waar ik zelf heel gelukkig mee was. Mijn beste vriendin daarentegen leek vooral jaloers en liet nog maar weinig van zich horen. Hoewel het absoluut niet mijn bedoeling was om haar te verwaarlozen, zorgde zij er daarmee zelf voor dat onze vriendschap verwaterde. Ik liet haar gaan.

Shockerend bericht

Na een jaar jaar kozen mijn vriend en ik ervoor om samen te wonen. In diezelfde tijd begon ik mijn beste vriendin te missen en hoorde ik van mijn moeder dat haar moeder overleden was, waardoor ik haar een kaartje besloot te sturen voor onze housewarming. Via Whatsapp kreeg ik een berichtje dat ze ziek was: ze had een ernstige vorm van kanker. Ik belde haar meteen en vertelde haar hoe erg ik het vond en dat ik er ondanks alles voor haar was. Dezelfde minuut nog kreeg ik een berichtje terug waarin ze vertelde hoe blij ze daarmee was en wanneer ik haar kon zien”

Steeds meer tegenstrijdigheden

“Een week later zagen mijn beste vriendin en ik elkaar na een lange tijd weer. Ik had me voorbereid op het ergste, omdat ik geen idee had van de ernst van haar situatie en hoe ze er daardoor uitzag. Gek genoeg zag ze er precies hetzelfde uit als eerst, beter zelfs, waardoor ik erg verbaasd was. Als ik vroeg hoe het ging, zei ze dat ze er slecht aan toe was en dat vond ik erg voor haar. Ze vertelde me dat ze zoveel pijn had, over hoe misselijk ze was en dat ze als gevolg van de ziekte depressieve klachten had. Toen ik even later gemeenschappelijke vrienden tegenkwam, zeiden ook zij dat ze er zo slecht aan toe was.

Toen ik in contact met mijn beste vriendin steeds meer tegenstrijdigheden in haar verhalen constateerde en ze soms ineens wel iets té vrolijk leek, begon mijn vermoeden dat ze niet écht ziek was op te spelen. Ik besloot naar het ziekenhuis te gaan, omdat ze me verteld had dat ze daar een afspraak had, maar toen ze daar nergens te bekennen was, wist ik genoeg.

Nooit meer contact

Ik confronteerde mijn beste vriendin met mijn vermoeden en ze begon meteen te huilen. Ze biechtte op dat ze zich eenzaam voelde, dat ze jaloers was op de aandacht die mijn vriend en ik kregen en de sociale contacten die we hadden en dat ze voor haar gevoel niet anders meer kon dan zoiets te bedenken. Daarop vertelde ik haar dat ze dringend hulp moest zoeken en sindsdien heb ik haar nooit meer gesproken. Wel ben ik haar nog een keer tegengekomen; aan haar lichaamshouding zag ik dat ze zich schaamde. Ik groette haar, maar ze deed alsof ze me niet zag. Daar bleef het bij.”

JOUW RAARSTE RUZIE

