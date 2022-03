“Mijn twee beste vriendinnen en ik gingen gezellig een weekendje naar Antwerpen. Daar gingen we de bloemetjes eens flink buiten zetten, hadden we steeds grappend tegen elkaar gezegd. Maar dat het zó uit de hand zou lopen, had ik nooit verwacht.

Vrouwenweekend

Linda, Daniëlle en ik hebben alle drie een partner. Daniëlle is zelfs getrouwd. Maar de mannen mochten uiteraard niet mee, dit zou een vrouwenweekend worden. Alle drie waren we al een eeuwigheid niet meer uit geweest, dus we hadden zin om in de lampen te hangen. Daarom begonnen we op de eerste avond al gelijk met cocktails bij het eten. Daarna kwamen we in een karaokebar terecht. Voor 22:00 uur waren we al behoorlijk aangeschoten.

Geflirt

In de karaokebar hadden we al snel de aandacht getrokken van een groep mannen. Ze trakteerden ons op drankjes en zongen liedjes met ons: we hadden de grootste lol. Stiekem genoten we erg van het geflirt. We fluisterde tegen elkaar wie van de mannen we het knapst vonden. Daniëlle had haar oog laten vallen op een knapperd met donker haar en donkere ogen. Ik zei lachend dat ik dat helemaal begreep.

Slecht seksleven

Toen we later op de avond naar het toilet gingen, begon ze ineens erg te klagen over haar man. Moet gezegd worden: ze was inmiddels écht erg dronken. Ineens kwamen er hele verhalen over haar seksleven boven tafel die ik nog niet eerder had gehoord: haar man zou het bijna nooit meer met haar willen doen. ‘Pff, nou hier zijn wel tien mannen die het met je willen doen’, zei ik lachend.

Vreemdgaan

Blijkbaar was dat de aanmoediging die ze nodig had, want een paar minuten later stond ze hevig te tongen met die knappe man op de dansvloer. Daar schrok ik best van. Zeker toen ik ze later de toiletten in zag verdwijnen. Ik ben er nooit achter gekomen wat daar precies is gebeurd. Ze zegt dat ze geen seks met hem heeft gehad, maar heeft ook nooit willen vertellen of het alleen bij zoenen is gebleven. Nu ik erop terug kijk, had ik haar willen tegenhouden. Maar ik had zelf ook al behoorlijk wat alcoholische versnaperingen op en dacht daar op dat moment niet goed over na.

Opgebiecht

De volgende ochtend stonden we alle drie met een flinke kater op. Al snel werd duidelijk dat Daniëlle het niet meer over het voorval wilde hebben. Omdat ze er niet over wilde praten, ging ik er vanuit dat ze wilde doen alsof het nooit gebeurd was. Ik dacht dat ze het ook voor haar man geheim zou houden. Eenmaal thuis bleek al gauw dat het anders lag. Ze had het haar man gelijk opgebiecht. Dat niet alleen: ze had mij de schuld gegeven!

Zondebok

Toen Daniëlle’s man hoorde wat er was voorgevallen, werd hij ontzettend kwaad. Hij heeft zelfs op het punt gestaan om hun huwelijk te beëindigen. Toch is het goedgekomen tussen de twee en zijn ze nog samen. Daar geeft Daniëlle behoorlijk haar best voor moeten doen. Hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen? Door uitgebreid te vertellen hoe ík haar gepusht zou hebben om vreemd te gaan.

Volgens Daniëlle was ik degene die ervoor zorgde dat ze veel te veel gedronken heeft en degene die haar aanmoedigde om met die knappe Belg de toiletten in te duiken. Belachelijk! Ik weet dat ik ook behoorlijk wat drank op had die avond, maar ik herinner het me totaal anders. Ik was juist verbaasd toen ik het zag gebeuren en zou haar nooit pushen om haar man te verraden.

Beschuldigingen

Hoe ik weet dat ze dit tegen haar man heeft gezegd? Omdat ze deze beschuldigingen ook op mij afgevuurd heeft! Toen we aan het einde van ons weekendje weg afscheid namen was er nog niets aan de hand, maar een aantal dagen later werd ik kwaad opgebeld. Schreeuwend vroeg ze me of ik wel wist dat haar huwelijk bijna voorbij was dankzij mij. Geschrokken en gekwetst liet ik haar weten dat het vreemdgaan toch echt haar eigen keuze was geweest en dat ik haar die toiletten niet ingeduwd heb, maar ze wilde er niks van horen.

Slechte invloed

Ik vrees dat ze ervoor gekozen heeft om onze vriendschap op te offeren, om haar huwelijk te redden. Haar man ziet mij nu als slechte invloed, waardoor hij niet wil dat Daniëlle mij nog ziet. En ik ben behoorlijk kwaad dat Daniëlle mij zo voor de bus heeft gegooid. Want natúúrlijk weet zij wel dat ik haar niet gepusht heb. Ze gebruikt me gewoon als zondebok. Ik denk niet dat onze vriendschap deze ruzie te boven komt.”

