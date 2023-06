Raarste Ruzies: “Mijn beste vriendin liet onze vriendschap doodbloeden om iets onbenulligs”

“We waren al vanaf het begin van de middelbare school vrienden en deden vrijwel alles samen. We zagen elkaar vier tot vijf keer in de week, woonden op vijf minuten afstand van elkaar en deelden lief en leed. Samen op vakantie waren we echter nog nooit geweest, want dat deed ik alleen. Ik heb een voorliefde voor Azië en vroeg haar elke keer als ik op reis ging om mee te gaan. Keer op keer kon ze niet. De ene keer was dat omdat ze niet weg kon bij haar moeder en de andere keer had ze financiële problemen.

Natuurlijk vond ik het heel vervelend voor haar en begreep ik de situatie, maar dat betekende niet dat ik mijn vakantie zou laten schieten. Ik pakte dus vaker mijn rugzak in mijn eentje en vloog naar een Aziatisch land. Zo’n vijf jaar geleden kwam er ook voor haar eindelijk een moment dat ze op vakantie kon en vroeg ze me mee.

Master herpakken

Natuurlijk wilde ik dat! We begonnen snel rond te kijken, maar van concrete plannen kwam het niet. Ik herinnerde haar er regelmatig aan dat we serieuzer moesten gaan kijken, want vliegtickets zouden duurder worden en hostels zouden vol raken, maar steeds had ze weer een reden om niet te kunnen boeken.

In ongeveer dezelfde periode schreef ik me in voor een master, want ik wilde mijn studie opnieuw oppakken. Ik werd aangenomen en vertelde haar het blije nieuws toen we een keer samen naar de sportschool gingen. Haar eerste reactie was al niet enthousiast: ze trok een wenkbrauw op en een scheef gezicht. Ze vroeg of die master niet te veel van mijn tijd zou vragen. Daarop reageerde ik dat ik het er voor over had omdat ik de opleiding nou eenmaal graag afrondde.

Nog steeds niet geboekt

Ondertussen hadden we nog steeds niet geboekt voor onze aankomende vakantie. Ik bleef haar herinneringen sturen en vroeg wanneer we zouden plannen, maar ik kreeg steeds minder vaak een reactie. Vanaf dat moment ging het helemaal bergafwaarts: ze gooide me van alle social media af en gaf me de silent treatment. Ik appte haar en vroeg wat er nou eigenlijk aan de hand was.

Haar reactie? Die was eigenlijk voorspelbaar: ze vond dat ik te veel met mijn opleiding bezig was en dacht dat ik niet meer met haar op vakantie wilde, terwijl ik juist het gevoel had dat zíj́ niet meer wilde. Dat was zo’n beetje het laatste contact dat we hadden. Het betekende einde vriendschap.

Doodgebloed

Ik probeerde nog vaker contact met haar op te nemen, maar dat liep telkens op niets uit. De vriendschap bloedde dood en dat deed toentertijd behoorlijk veel pijn. Ik heb echt een halfjaar een gebroken hart gehad en huilde er veel om. Inmiddels weet ik dat het oké is dat vriendschappen doodbloeden, er komt altijd wel iets nieuws voor terug. Dat het een periode van verwerking en rouw kost, is ook oké. Soms mis ik haar nog wel eens, maar ik vind het goed zo.”