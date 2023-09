Raarste Ruzies: “Mijn beste vriendin zei ineens dat ik nooit rekening met haar hield”

“Mijn beste vriendin en ik leerden elkaar zo’n dertig jaar geleden kennen op de huishoudschool. Dat klinkt heel ouderwets, maar destijds was het de normaalste zaak van de wereld dat meiden daar de basisvaardigheden voor het huishouden leerden. Allebei vonden we het niet leuk om daar te zijn, waardoor we meteen iets gemeen hadden. Sindsdien waren we beste vriendinnen en maakten alle hoogte- en dieptepunten van ons leven samen mee. Ook onze mannen, die we een paar jaar later leerden kennen in de kroeg, werden beste vrienden.

Jaarlijkse vakantie

We trokken veel met z’n vieren op, maar we zorgden er ook voor dat wij als beste vriendinnen quality time behielden. We zagen elkaar wekelijks voor een kopje koffie en daarnaast gingen we sinds een jaar of tien ook ieder jaar met z’n tweeën op vakantie. Het ene jaar koos zij de bestemming en de activiteiten uit en het andere jaar was het mijn beurt.

Vorig jaar was het aan mij om onze vakantie te organiseren. Wekenlang was ik mee bezig om het één van onze beste reisjes ooit te maken. Normaal gaan we altijd kort naar een Europees land, nu besloot ik dat we voor een wat langere tijd naar een land buiten Europa zouden gaan. Ik stak er zeeën van tijd in om alles tot in de puntjes uit te stippelen en keek erg uit naar de vakantie.

Wrijving en wroeging

In augustus was het zover: onze mannen brachten ons naar het vliegveld, waarna we naar onze vakantiebestemming vlogen. Alles verliep precies zoals ik het bedacht had en voor mijn gevoel hadden we het allebei naar onze zin. Het verblijf was prachtig, het eten heerlijk en ook de activiteiten leken ons allebei goed te bevallen. Ook was het écht ouderwets gezellig, totdat dat niet meer zo was.

Halverwege onze vakantie werd mijn beste vriendin steeds stiller en trok ze zich vaker terug dan ik van haar gewend was. We waren altijd heel open naar elkaar, dus ik dacht dat ze het wel met me zou delen als er écht iets aan de hand was. Ik besloot om haar een dagje de ruimte te geven, zodat ze even tot rust kon komen. We spraken af dat we ’s avonds een hapje zouden eten. Eenmaal in het restaurant voelde de sfeer tussen ons tweeën anders aan dan normaal. Dat was gek, want zo kende ik ons helemaal niet. Ik probeerde interesse te tonen om een gesprek op gang te brengen toen ze ineens uit haar slof schoot.

Bom gebarsten

Ze vertelde me uit het niets dat ze zich al vóór onze vakantie steeds vaker aan me had geërgerd en dat deze vakantie al haar twijfels over onze vriendschap bevestigde. Ze beschuldigde me ervan dat ik nooit rekening met haar hield, dat onze gesprekken altijd over mij gingen en dat onze vriendschap allang niet meer was wat-ie ooit geweest was. Ik was echt in shock, want van mijn kant zat alles goed. Sterker nog: ik waardeerde haar en onze vriendschap meer dan wie of wat dan ook. De rest van de reis was één grote flop: we spraken elkaar amper en het voelde alsof we er allebei niet langer wilde zijn. Ik heb nog een paar keer geprobeerd om te lijmen wat er nog te lijmen viel, maar dat was tevergeefs.

Einde van een vriendschap

Terug in Nederland verwaterde ons contact, waardoor we inmiddels geen vriendinnen meer zijn. Mijn man is nog altijd bevriend met de man van mijn inmiddels voormalige beste vriendin. Zij vragen zich tot op de dag van vandaag af wat en waar er iets is misgegaan, maar om eerlijk te zijn weet ik dat ook niet. Enerzijds hoop ik dat het ooit nog goed komt, anderzijds vraag ik me af of dat wel goed zou zijn. Ik vind namelijk niet dat ik dit heb verdiend.”



JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.