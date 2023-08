Raarste ruzies: “Mijn broers willen dat ik verhuis voor de verzorging van onze moeder”

“Meer dan tien jaar geleden verhuisden mijn man, kinderen en ik naar Costa Rica. In eerste instantie zouden we een jaar weggaan omdat mijn man er een tijdelijk werkaanbod kreeg, maar het beviel zo goed dat we er nog altijd wonen. We voelen ons hier thuis en ons hele leven, op familie na, speelt zich hier af.

Afwijkende meningen

We missen onze families enorm. Vooral nu mijn moeder bejaard is en intensieve verzorging nodig heeft, knaagt het gemis aan me. Zelf heb ik er al vaker over nagedacht: moeten we niet terug verhuizen? Maar diep vanbinnen weet ik dat die keuze niet goed voelt: ons hele leven speelt zich nu hier af en de kinderen hebben al hun vrienden en school in Costa Rica zitten. Mijn man en ik hebben besloten dat we in elk geval hier blijven, zolang de kinderen (ze zijn nu 14 en 17) nog thuis wonen.

Mijn broers zijn het echter niet eens met ons besluit. Zij wonen in Nederland ook niet om de hoek van onze moeder, maar natuurlijk een stuk dichterbij dan ik. Doordat onze moeder nog altijd op de wachtlijst van een verzorgingstehuis staat, komt bijna alle zorg op hen neer. Met de twee uur thuiszorg die mijn moeder op doordeweekse dagen krijgt, is ze niet genoeg geholpen.

Telefonische ruzies

Voor mijn broers, die beiden op zo’n uur rijden van onze moeder wonen, is de verzorging erg intensief. Ze zijn veel tijd kwijt aan op en neer reizen en ook de verzorging an sich kost veel energie. Dat vind ik voor iedereen een verdrietige situatie: ze doen het met heel veel liefde, maar gaan er zelf bijna aan onderdoor. Ik ben ze erg dankbaar en probeer dat ook regelmatig uit te spreken, maar dat lijkt niet genoeg te zijn.

Zij vinden mij namelijk egoïstisch omdat ik geen steentje kan bijdragen in de verzorging. Dat hebben ze nooit zo letterlijk gezegd, maar ik voel het elke keer als we bellen. Ieder telefoontje met één van mijn broers slaat om in een ruzie, waarin ze mij de schuld geven van het feit dat ik niet voor onze moeder kan zorgen.

Als het aan hen ligt, verhuis ik vandaag nog terug naar Nederland. Ze vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid en denken dat ik tien jaar geleden vluchtte voor deze situatie, terwijl onze moeder toen nog helemaal geen verzorging nodig had.

Pijnlijke situatie

Ik snap heel goed waar hun frustratie vandaan komt, maar mijn broers lijken niet te begrijpen dat het voor mij ook een pijnlijke situatie is. Ik word er erg verdrietig van als ik bedenk dat ik mijn moeder niet kan helpen nu ze ouder wordt. Maar begrijpen mijn broers dan niet dat ik mijn hele leven hier niet zomaar kan opgeven? Ik probeer elk jaar wel een paar weken naar Nederland te komen en help dan zo goed en zo kwaad als het kan, maar doordat de Costa Ricaanse salarissen een stuk lager liggen, kan ik ook niet oneindig vliegtickets blijven betalen.

Het blijft een discussie waar mijn broers en ik nooit uit gaan komen. Tot mijn grote verdriet merk ik dat het ons verder uit elkaar drijft. Hoewel ik aan de andere kant van de oceaan woon, hadden we de afgelopen tien jaar veel contact en bleef onze band hecht. Nu wordt dat steeds minder. Doordat elk telefoontje uitloopt in een ruzie over onze moeder, is behoefte aan contact vanuit beide kanten minder.

Het plaatst mij in een dilemma waar ik elke dag over nadenk: terugverhuizen om de band met mijn familie hecht te houden en mijn moeder te helpen, of voor mijn eigen geluk kiezen en blijven wonen op de plek waar ik me thuis voel?”

