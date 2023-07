Raarste ruzies: “Mijn dochter was geen geschikte vriendin voor hun ‘gevoelige kind’”

“Mandy en ik waren al vriendinnen sinds onze studententijd. De teller stond inmiddels op twintig jaar. We maakten altijd grapjes over dat we later tegelijk een man aan de haak zouden slaan én zwanger zouden worden. Zo kon de volgende generatie onze vriendschap voortzetten. Zomaar wat wilde gedachtes van jonge twintigers, maar guess what, onze dromen kwamen écht uit.

Net zusjes

In 2009 werden we anderhalve maand na elkaar moeder van een meisje. Samen zwanger, samen een newborn. Het was een heel bijzondere tijd waarin onze vriendschap nog hechter werd. We deelden lief en leed, kwamen ieder weekend bij elkaar over de vloer én gingen zelfs met de gezinnen samen op vakantie. Onze kleintjes leken het ook heel goed te vinden samen. Net zusjes.

Toen de meiden groter werden, zag je wel wat verschillen. Tussen de meiden, maar ook tussen ons. Mandy kreeg een heel duidelijke visie op opvoeden, onder andere door een Facebook-groep. Zij vond het belangrijk om haar dochter Nine zoveel mogelijk te volgen. Hartstikke mooi natuurlijk, maar in de praktijk betekende dat vooral dat Nine geen enkele grens kent. Nine hoefde maar in haar vingers te knippen en Mandy deed exact wat zij wilde. Dat was niet de manier waarop wij Tess opvoedden, en dat is natuurlijk helemaal prima. Maar toen Mandy kritiek leverde op onze opvoeding, vond ik het allemaal niet meer zo prima.

Pittige ruzies

Nine was gewend om alles voor elkaar te krijgen en dat werd met de jaren alleen maar erger. Tess was niet op haar mondje gevallen en kon zich goed staande houden bij andere kinderen, maar werd altijd omver gelopen door Nine. Rond hun zevende jaar maakten de twee continu ruzie en wilden ze steeds minder vaak met elkaar spelen. Ik bemoeide me er vaak niet zo mee, dat gedrag hoort ook een beetje bij kinderen.

Blijkbaar dacht Mandy daar anders over, want op een gegeven moment kreeg ik een serieus appje van haar. Ze wilde een gesprek met me. Ze vond dat het niet langer zo kon en zou diezelfde middag nog langskomen. Ik wist eerlijk gezegd niet precies waarover ze het had.

Mijn schuld

Ze wilde het even hebben over Tess. Zij vond namelijk dat ze Nines grenzen niet respecteerde en iedere keer ruzie uitlokte. Nine kon die prikkels niet goed verwerken en sliep er slecht van. Tegelijkertijd wist ze ook wel dat dat niet de schuld van Tess was, maar die van ons, als ouders. Door onze autoritaire opvoeding was Tess hard geworden, en geen geschikte vriendin voor hun ‘gevoelige dochter’. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Zei ze dat nou écht?

Er volgde een heel pleidooi over dat ik me misschien meer in het moederschap moest verdiepen, en er dan achter zou komen dat de manier waarop wij Tess grootbrachten, geen goede manier is. Het leek alsof ze me opeens geen leuke vriendin meer vond omdat ik een andere opvoedstijl had dan zij. En dat terwijl wij al die jaren beste vriendinnen waren en lief en leed met elkaar deelden. Als er iemand veranderd was, was zij dat wel.

Van discussie tot het einde van onze vriendschap

Toen ik haar hiermee confronteerde, draaide Mandy het verhaal helemaal om. Zij bleef bij haar standpunt: ik voedde mijn dochter verkeerd op, daar had haar dochter last van en daardoor zij dus ook. Het liep uit op een behoorlijke discussie. Ik heb haar uiteindelijk vriendelijk verzocht om weg te gaan.

Ik heb haar hierna, op aanraden van mijn man, nog een keer gebeld om uit te leggen hoe ik me onder deze beschuldigingen voelde. Ik snapte niet waar dit ineens vandaan kwam, na ál die jaren. Mandy ging eigenlijk meteen weer in discussie. Hier had ik geen trek in. Als zij niet eens naar me kon luisteren, wat had deze vriendschap dan nog voor zin? Ik heb haar nooit meer gesproken. Twintig jaar vriendschap, zo door het afvoerputje, door een meningsverschil over de opvoeding.”

