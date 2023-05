Raarste Ruzies: “Mijn ex sprong middenin de nacht op het bed”

“Toen ik hem ontmoette, vond ik hem meteen een leuke man. We kregen vrij snel een relatie. In die tijd leek het allemaal koek en ei, maar op een gegeven moment constateerde ik wat rode vlaggen. Hij was erg wantrouwig en ik merkte soms dat hij dingen achterhield. Als ik er iets van zei, beloofde hij me dat hij eraan zou werken. Dat gebeurde niet, waardoor er na verloop van tijd steeds meer barsten in onze relatie ontstonden en we steeds vaker ruzies hadden.

Moeder in plaats vriendin

Soms werd hij uit het niets ontzettend boos en was hij daarna weer vrolijk. Ik denk dat die woede-uitbarstingen in zijn jeugd ontstaan zijn, doordat hij al jong op eigen benen moest staan. Soms voelde ik me meer zijn moeder dan zijn vriendin.

Bed springen

Als ik niet deed wat hij van me vroeg, dan verweet hij me dat ik vreemdging. Terwijl er van vreemdgaan – in ieder geval van mijn kant – nooit sprake was.

Tijdens een van de raarste ruzies die we hadden, draafde hij zo door dat hij me ’s nachts wakker maakte door heel hard op ons bed te springen. Toen ik vroeg of hij wilde stoppen, ging hij juist door en deed hij alsof hij me niet hoorde. Dat werd op een gegeven moment vaste prik, waardoor het steeds vaker voorkwam dat ons bed als springkussen fungeerde. Gewoon als een volwassene communiceren leek niet langer voor hem te zijn weggelegd.

Dubbelleven

Daarnaast had mijn ex wel meer gekke trekjes. Zo gaf hij me altijd het gevoel dat ík gek was, terwijl iedereen – behalve hijzelf – inzag dat er juist bij hem een steekje los zat. Zo was hij dus ontzettend wantrouwend naar mij, maar bleek hij zelf al die tijd een dubbelleven te hebben gehad met een Amerikaanse, getrouwde vrouw met twee kinderen die tijdelijk in Amsterdam woonde. Ze was op zoek naar iemand om friends with benefits mee te zijn, en dat vond ze bij mijn ex.

Schade

Voordat ik mijn ex ontmoette, was ik een heel gelukkig persoon. Ik was altijd enthousiast, had zin in het leven en vond voor alles een oplossing. Van die persoon was na onze relatiebreuk nog maar weinig over. Ik heb door de giftige en kinderachtige gedragingen therapie moeten volgen om van de schade die hij had aangericht af te komen, maar inmiddels heb ik alles gelukkig goed verwerkt. Een relatie met een een soortgelijk persoon als hij raad ik iedereen af; daarvoor is het leven veel te leuk.”

