Raarste Ruzies: “Mijn hart brak toen mijn moeder zo tegen mijn zoon uitviel”

“Ik heb een dochter van 8 jaar en een zoontje van 4 jaar. Al sinds de geboorte van mijn dochter Linn, is mijn moeder een betrokken oma. Ze is echt gek op haar kleindochter. Linn is een rustig meisje dat houdt van boekjes lezen en dansen. Iets waar oma zich helemaal in kan vinden. Ze kunnen uren samen kletsen, lezen en met knuffels spelen en oma zit vooraan bij al haar dansvoorstellingen. Ontzettend lief om te zien.

Drukke kleinzoon

Helaas heeft mijn moeder niet dezelfde band met mijn zoon. Morris is een druk, soms driftig, mannetje. Waar mijn dochter heel goed zelf kan spelen, heeft Morris veel aandacht nodig. Mijn moeder vindt het lastig om dezelfde, betrokken oma voor hem te zijn. Dat heeft ze nooit zo uitgesproken, maar dat zie ik.

Morris houdt van klimmen, klauteren en voetballen. Niet alleen heeft oma geen zin om achter hem aan te rennen, ze ergert zich regelmatig aan zijn buien. Ze zucht hard wanneer Morris druk is en met veel volume door de woonkamer rent wanneer wij rustig proberen te praten. Ze vraagt Linn regelmatig om bij haar te komen logeren, Morris niet. Dat was nooit een probleem, tot nu.

Niet lief

Morris begint namelijk door te krijgen dat Linn het lievelingetje van zijn oma is. Laatst viel ze behoorlijk tegen hem uit toen hij weer eens op haar zenuwen werkte, met een enorme huilbui als gevolg. Toen ik Morris later apart nam, vroeg hij mij snikkend: ‘Waarom vindt oma mij niet lief?’ Mijn hart brak.

Confrontatie

Ik besloot mijn moeder erop aan te spreken. Ik legde haar uit dat Morris merkt dat ze veel strenger is tegen hem dan tegen zijn oudere zus. ‘Dat is niet goed voor zijn zelfvertrouwen’, zei ik. Dat viel bij mijn moeder niet in goede aarde. Ze was al erg geïrriteerd door mijn zoon en kon het verwijt van mij er helemaal niet bij hebben.

Met de opvoeding bemoeien

‘Wees blij dat ik er wat van zeg. Dat doe ik alleen maar omdat jij het niet doet!’, tierde ze. Nog nooit eerder sprak mijn moeder zich uit over mijn opvoeding. Nu bleek dat ze zich niet alleen aan mijn zoon ergerde, maar ook aan mij, omdat ik niet ingreep. Dat raakte me. ‘Wij zijn z’n ouders, jij hoeft je helemaal niet met de opvoeding te bemoeien, wees nou maar gewoon een leuke oma’, beet ik haar toe. Ze ging beledigd naar huis.

Geduldiger en liever

Een week later kwam ze weer oppassen, maar over de aanvaring hebben we het niet meer gehad. Wel merk ik dat ze beter haar best doet wat Morris betreft. Ze is geduldiger en liever tegen hem. Daar ben ik blij om en ik merk dat het mijn zoon goed doet. Natuurlijk gaat ze nog steeds niet met hem voetballen, maar dat hoeft ook niet. Morris heeft gelukkig een paar fitte ooms die dat wel met hem doen.”

