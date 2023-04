Raarste Ruzies: “Mijn manager noemde me een zwerver toen ik mijn appartement uit moest”

“Ik had altijd al een vreemde klik met mijn manager, Ilse. Tijdens ons sollicitatiegesprek vroeg ze heel lang door waarom ik mijn hbo-studie nooit had afgemaakt. Zelf had ze twee masters gedaan, dus dat ik ooit alleen mijn havo-diploma had gehaald, vond ze raar. Ze stelde me zelfs een keer voor bij een nieuwe collega als ‘Mirjam, die haar studie nooit heeft afgemaakt.’ Ik haalde daarover altijd maar een beetje mijn schouders op. Ze had me toch zélf aangenomen? Ik zat hier tussen alle andere collega’s die wél een bachelor of master hadden afgerond. Deed ik blijkbaar toch iets goed.

Open kaart

Ik hield haar altijd op een afstandje, maar toen het heel slecht met me ging moest ik Ilse wel in vertrouwen nemen. Ik had jarenlang een relatie met een narcistische partner en was eindelijk zover dat ik er een punt achter durfde te zetten. Dat bracht ook veel problemen mee. De ruzies liepen nog verder uit de hand, hij bedreigde me en ik was in ons appartement niet meer veilig. Ik moest daardoor tijdelijk een andere verblijfplaats zoeken. Mijn hele leven stond op instorten, dus ik móest wel open kaart spelen naar Ilse.

In eerste instantie leek ze meegaand. Ik legde haar uit dat ik tijdelijk bij mijn ouders moest wonen, ruim twee uur met het openbaar vervoer van mijn werk vandaan. Ik had geen auto tot mijn beschikking en kreeg ook geen reiskostenvergoeding, dus in overleg mocht ik twee van de vijf werkdagen thuis werken. Dat gaf me wel wat ruimte. Het laatste waarover ik me nu ook nog druk wilde maken, was mijn baan.

Het begin van de ruzie

Toen het echt helemaal uit de hand liep met mijn ex, belde ik mijn manager huilend op. De bedreigingen werden steeds erger en ik had de halve nacht op het politiebureau gezeten, dus ik wilde haar laten weten dat ik die dag afwezig zou zijn. Het bleef stil aan de andere kant van de lijn en ze zei star: ‘Je kan toch gewoon bij hem weggaan en verder gaan met je leven? En trouwens, ik kan niet de hele tijd rekening met jou houden. Er gebeuren wel ergere dingen in de wereld.’ Ik wist even niet zo goed was ik moest zeggen. Ze vervolgde: ‘De moeder van Mandy heeft kanker, dáár moet ik ook al rekening mee houden.’ Ik stond met mijn bek vol tanden. Mandy, een collega uit het team, nam inderdaad de laatste maanden zorgverlof op om voor haar zieke moeder te kunnen zorgen. Hoe kon Ilse onze situaties vergelijken?

Pijnlijke opmerkingen

Uiteindelijk kwam er, mede dankzij de aangifte, een regeling met mijn ex. We zouden om de week in ons appartement wonen, totdat we samen overeenkwamen wat we met ons huurappartement zouden doen. Ik nam een treinabonnement en ging weer naar kantoor. Ik kon dat gezeik met mijn manager er niet bij hebben, dus ik besloot het achter me te laten. Tot ik nog geen week later met mijn koffertje op kantoor kwam.

Het was mijn beurt om in het appartement te slapen en mijn hele hebben en houwen zat in dat kleine koffertje. De meeste collega’s wisten van de situatie, maar tóch kon mijn manager het niet laten om er een opmerking over te maken op de overvolle werkvloer. ‘Je lijkt wel een dakloze zo! Of nou ja, lijkt, dat ben je in zekere zin ook wel’, zei ze lachend. Opnieuw was ik totaal verbouwereerd. Zei ze dat nou écht? Sommige collega’s lachten, anderen keken me vragend aan.

Arbeidsconflict

Helaas bleef het hier niet bij. In de dagen daarna maakte ze regelmatig grapjes over relaties, exen, of ik al een nieuwe op het oog had en dat er genoeg vissen in de zee zijn. Ik was op dat moment zó breekbaar dat ik er ook niet goed tegenin durfde te gaan. Ik diende uiteindelijk op advies van andere collega’s een klacht in bij HR. Er kwam nog een gesprek met HR en mijn manager uit voort, maar onze relatie was inmiddels zo verstoord dat we er niet samen uitkwamen. Ik kreeg een enorme excuusbrief vanuit de directie en ze zetten me een half jaar doorbetaald op non-actief. Zo had ik de tijd om mijn leven weer een beetje op de rit te krijgen én een andere baan te zoeken. Gelukkig lukte dat en heb ik weer een fijne plek om te wonen én een leuke baan, inclusief een leuke manager. Ik heb van Ilse nooit meer iets gehoord.”

JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.