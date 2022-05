Raarste Ruzies: “Mijn moeder maakt mijn dochter (15) onzeker over haar gewicht”

“Al mijn hele leven krijg ik van mijn moeder kritische opmerkingen te horen over mijn gewicht. Ik ben van jongs af aan al stevig. In de puberteit kreeg ik niet alleen al gauw een volle boezem, maar ook brede heupen en stevige bovenbenen. Dat terwijl mijn moeder heel tenger gebouwd is.

Onzekere dochter

Mijn dochter van 15 blijkt mijn bouw te hebben geërfd. Dat begint ze zelf helaas ook te merken. Waar ze voorheen totaal geen problemen had met hoe ze eruitzag, ziet ze nu dat de andere meiden in haar klas slanker zijn. Ik heb sterk het vermoeden dat de opmerkingen van mijn moeder, haar oma, daar weleens de oorzaak van kunnen zijn.

Nare opmerkingen

“Pas je op”, roept mijn moeder wanneer mijn dochter snoept, “daar word je dik van.” Of ze zegt iets dat ik nog veel pijnlijker vind: “Dan krijg je net zulke billen als je moeder.”

Talloze keren heb ik hier ruzie over gehad met haar. Ik heb haar onlangs zelfs uitgelegd wat het begrip fatshaming betekent, maar het maakt geen indruk. Ze blijft ermee doorgaan.

Zelfvertrouwen beschadigd

Ze zegt dat ze het alleen doet voor ons eigen bestwil. Dik zijn is nou eenmaal niet leuk om te zien én slecht voor de gezondheid, vindt ze. Ze wil ons met haar kwetsende opmerkingen alleen maar beschermen. Ze begrijpt niet dat ze het zelfvertrouwen van een jonge meid helemaal kapot maakt. Net zoals ze ooit met mijn zelfvertrouwen deed.

Ongezonde relatie met eten

Mijn moeder heeft zelf makkelijk praten. Zij is namelijk haar hele leven slank geweest. Toch is ze altijd bezig met het afwegen van porties en calorieën tellen. Door dit van jongs af aan te zien, heb ik zelf ook een ongezonde relatie met eten gekregen. Inmiddels heb ik mijn lichaam leren omarmen, maar dat is een lange weg geweest.

Mijn dochter hoop ik juist nu al te leren dat ze er mag zijn. Dat ze de laatste tijd minder lekker in haar vel zit, vind ik heel erg. Ze is zo’n knappe meid. Ze heeft een mooi gezicht, prachtig lang haar en ja, ze is wat voller, maar ook dat staat haar goed.

Als moeder ben je bang dat je kind gepest wordt op school, maar ik ben tot de pijnlijke conclusie gekomen dat de grootste pestkop in onze eigen familie zit.”

