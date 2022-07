Raarste Ruzies: “Mijn ouders hebben mot met mijn schoonouders”

“Toen ik mijn schoonouders twee jaar geleden ontmoette, had ik meteen door dat het hele andere types zijn dan mijn eigen ouders. Ze zijn welvarend en bereisd en dat stralen ze in alles uit. Ze woonden jarenlang in New York en Duitsland en hielden daar allerlei internationale vrienden aan over. Mijn ouders zijn nuchtere Hollanders die leven volgens het ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-principe. De enige verre reis die zij hebben gemaakt was een all inclusive-vakantie naar Aruba, om het verschil maar even aan te geven.

Het ging mis bij de eerste ontmoeting

Voor mij zijn die verschillen geen probleem. Ik hou zielsveel van mijn ouders en ben ze dankbaar voor de nuchtere opvoeding die ze me hebben gegeven. Met mijn schoonouders heb ik ook een hele goede band. Ze verwelkomden me met veel warmte in hun familie. Helaas ging het tussen mijn ouders en schoonouders bij hun eerste ontmoeting al mis.

Groot feest in een riante tuin

Mijn vriend en ik waren een klein half jaar samen toen mijn schoonouders een groot feest gaven voor hun 30-jarig huwelijk. Ze vroegen mij en mijn ouders ook te komen, zodat ze kennis konden maken. Het feest was waanzinnig. Ze hadden hun riante tuin prachtig laten aankleden. Er waren dure flessen drank, een enorm buffet met luxe hapjes, muzikaal entertainment en ongeveer 200 gasten.

Van tevoren gewaarschuwd

Van tevoren had ik mijn ouders al een beetje gewaarschuwd. ‘Het gaat allemaal erg luxe en over-de-top worden’, had ik ze gezegd. Heel anders dan hoe mijn ouders hun feestjes vieren. Dat gebeurt meestal in een kringetje in de woonkamer, met een zak borrelnoten op de salontafel. Dit was wel andere koek.

Hopen op een warme band

Voorafgaand aan het feest lieten mijn ouders me nog weten dat ze er ontzettend veel zin in hadden. Ze keken er vooral naar uit om mijn schoonouders te leren kennen. Ik denk dat ze hoopten op een warme familieband met hen. Helaas liep het niet zo.

Geen aansluiting gevonden

Eenmaal op het feest waren mijn schoonouders nogal druk bezet. Er waren zo ontzettend veel gasten, dat ze slechts een kort babbeltje met mijn ouders konden maken. In mijn ogen is dat begrijpelijk, maar vooral mijn moeder was daar nogal teleurgesteld over. Ook hoorde ik achteraf dat ze op het feest het gevoel kregen dat ze buiten de boot vielen. Ze probeerden een paar keer een praatje te maken met de vrienden van mijn schoonouders, maar vonden geen aansluiting. Zelf heb ik daar op het feest niet veel van meegekregen, wat ik jammer vind, anders had ik meer mijn best gedaan om ze aan mensen te introduceren.

Negatieve energie

Mijn schoonouders hebben die avond ook geen goede indruk van mijn ouders gekregen, hoorde ik niet veel later van mijn vriend. Ze vonden het jammer dat ze zich niet meer openstelden. Mijn schoonmoeder zou zelfs hebben gezegd dat er een ‘negatieve energie’ rond ze hing. Toen ik dit aan mijn moeder vertelde - en dat had ik achteraf gezien beter niet kunnen doen - werd ze flink kwaad en voelde ze zich afgewezen.

Ruzie op mijn verjaardag

Dit feest is inmiddels al anderhalf jaar geleden en hun band is er niet beter op geworden. Er is zelfs een ruzie geweest toen ik mijn verjaardag vierde. Mijn schoonouders hadden een erg prijzig cadeau voor me gekocht, terwijl mijn eigen ouders me iets gaven van een paar tientjes. Dat viel bij mijn moeder niet goed en in de loop van de middag maakte ze er wat opmerkingen over. Op een gegeven moment schoot mijn schoonmoeder uit haar slof. Uiteindelijk zijn mijn ouders boos naar huis gegaan.

Gesmeekt om het bij te leggen

Tegenwoordig is het zelfs zo dat we ze apart van elkaar bij ons thuis uitnodigen. Als ik mijn ouders vertel dat mijn schoonouders ook uitgenodigd zijn, komen ze namelijk niet. Dat is voor ons natuurlijk een behoorlijk gedoe. Ik heb ze al zo vaak gesmeekt om het bij te leggen. Of ze alsjeblieft voor ons normaal met elkaar kunnen omgaan. Maar mijn ouders zijn wat dat betreft ontzettend eigenwijs. Helaas. Hopelijk komt het ooit goed.”

Jouw raarste ruzie

