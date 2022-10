Raarste Ruzies: “Mijn roddelende vriendin vertelde anderen over de diagnose van mijn man”

“Maria en ik zijn al vriendinnen sinds onze volwassen kinderen jong waren. Samen met een andere vriendin stonden we dag in dag uit op het schoolplein. We spreken nog steeds regelmatig met z’n drieën af. Al sinds die schoolpleinperiode wist ik dat Maria een enorme roddelaar is. Stiekem vond ik dat leuk aan haar. Altijd als we haar zagen, werden we op de hoogte gebracht van de laatste roddels uit het dorp. Dat is natuurlijk grappig, totdat het jezelf betreft.

Extreme roddelaar

Inmiddels interesseren roddels mij niet zo meer, maar Maria is geen steek veranderd. Ze stootte in al die jaren behoorlijk wat mensen voor het hoofd met al dat geklets. Zo verpestte ze zelfs de zwangerschapsaankondiging van haar eigen dochter, omdat ze haar mond niet kon houden. “Vertel maar niet tegen Maria, hoor”, zeggen mensen vaak tegen me, als ze mij iets in vertrouwen vertellen. En ik kan ze geen ongelijk geven.

Foute boel

Zelf heb ik me ook weleens geërgerd aan dat geroddel van Maria, maar het liep nog nooit uit de hand als nu. Mijn man kwakkelde al een tijd met zijn gezondheid. Toen bleek dat het misschien om darmkanker zou gaan, vertelde ik Maria erover. Haar man heeft namelijk ook darmkanker gehad en is er wonder boven wonder van genezen. Toen we de uitslag kregen, liet ik het meteen aan Maria weten: het was foute boel. Lang hing ik die middag met haar aan de telefoon. Haar steun, maar ook alle informatie die ze me kon geven over het traject dat haar man doorliep, waren ontzettend fijn. Een arts heeft maar beperkt de tijd voor je, met Maria kon ik lang praten, dat luchtte op.

Doorverteld

De volgende dag had ik afgesproken met twee andere vriendinnen. Ik besloot ze het nieuws niet telefonisch of via de app te vertellen, het kon immers de volgende dag persoonlijk. Toen ik daar aankwam, vielen ze me beide in de armen. “We hoorden het van Maria, we vinden het zo erg voor je.” Hun lieve woorden hoorde ik niet, want... pardon, ze wisten het al?!

Vies gevoel

Ik vertelde mijn vriendinnen dat ik het nieuws zelf pas de dag ervoor had gehoord. Daarna hing ik tot laat in de middag met Maria aan de telefoon. “Ze heeft het nieuws dus dezelfde avond nog lopen rondbazuinen!”, riep ik vol verbazing en woede. Ook mijn vriendinnen schrokken ervan. Ik was niet alleen kwaad, maar voelde me ook vies. Ik had zo’n goed gevoel overgehouden aan ons lange telefoongesprek, maar nu twijfelde ik of Maria alleen maar zo belangstellend was omdat ze er een goede roddel aan overhield.

Boos bericht

Die middag stuurde ik haar een WhatsApp-bericht: “Jammer dat je het nieuws over Rob hebt doorverteld aan Sonja en Linda. Gisteravond nog, je bent snel geweest. Ik had het ze liever zelf verteld. Als ik eerlijk ben, vind ik het schaamteloos van je.” Al snel kwam er een bericht terug: “Sorry, ik wist niet dat je dat niet wilde hebben! Het leek me fijn voor je om wat steun van vriendinnen te krijgen.” Ja ja, dacht ik, je bent gewoon een ordinaire roddeltante.

Geen contact

Sinds dit appje heb ik haar niet meer gesproken. Ik wil bewust even geen contact. Alles in mijn leven draait nu om de behandelingen van mijn man en ik wil daarover niks meer met Maria delen. Het vertrouwen is beschadigd. Ik sluit niet uit dat we ooit weer contact zullen hebben, want een jarenlange vriendschap gooi je niet zomaar weg, maar ik kan het er nu even niet bij hebben.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.