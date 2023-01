Raarste Ruzies: “Mijn schoonmoeder geloofde niet dat ik zwanger was van haar zoon”

“Op de tweede date spraken mijn man en ik het al naar elkaar uit. We hadden beiden een enorme kinderwens. Ik was op dat moment 37 jaar en voelde: als het er met mijn eerstvolgende partner niet van komt, komt het er misschien helemaal niet meer van. Mijn huidige man - die toen eigenlijk nog een volslagen vreemde was - vertelde openhartig dat hij en zijn ex jarenlang in de medische molen hebben gezeten om kinderen te krijgen, maar dat het nooit was gelukt. Waaraan dit precies lag, konden ze destijds niet ontdekken. Het traject had zo’n ongelooflijke impact op hun relatie, dat ze uiteindelijk uit elkaar gingen.

Hopeloos verliefd

Ik schrok best toen ik dit hoorde. Het klinkt misschien egoïstisch, maar ik dacht: wat als wij een relatie krijgen? Kan ik dan wel kinderen krijgen met deze man? Zo’n medische molen zag ik niet zitten. Maar zoals dat gaat in de liefde, verdwenen deze doemgedachtes als sneeuw voor de zon toen ik hopeloos verliefd werd. We zouden wel zien met die kinderwens, één ding wist ik zeker: bij deze man hoorde ik.

In verwachting

Een ruim jaar later en nog steeds even verliefd besloten we samen dat ik met de pil zou stoppen. Ons geluk kon niet op toen ik na twee maanden zwanger bleek. We vertelden het meteen aan vrienden en familie - ookal is het eigenlijk gebruikelijk om dit pas na twaalf weken te doen. We waren gewoon zo enthousiast! Gelukkig verliep de zwangerschap volgens het boekje.

Babymoon

Toen ik zo’n 24 weken zwanger was, gingen mijn man en ik op babymoon: nog even voor het laatst met z’n tweetjes op vakantie, voor de baby kwam. Die ochtend bracht hij onze hond naar zijn ouders. ‘Weet je waar mijn moeder net ineens over begon?’, vroeg hij toen we samen in de auto zaten, op weg naar onze vakantiebestemming. ‘Ze vroeg of ik eigenlijk wel zeker weet dat het kind van mij is...’ Mijn mond viel open van verbazing. ‘Ze vroeg wát?!’

Diep beledigd

Of ik zonder zwangerschapshormonen anders had gereageerd, weet ik niet, maar de auto was te klein. Ik schoot ontzettend uit mijn slof. Wat bleek? Omdat het mijn man niet was gelukt om kinderen te krijgen met zijn ex, vond ze het aannemelijker dat ik was vreemdgegaan dan dat het ons wél lukte. Ik wist niet wat ik hoorde. Nooit eerder was ik zo grof beledigd. Natuurlijk had ik mijn schoonmoeder kunnen bellen, maar ik besloot de confrontatie niet aan te gaan. Ik zat zo hoog in mijn emoties dat ik op dat moment waarschijnlijk dingen had gezegd waar ik later spijt van zou krijgen. De hele vakantie zat ik met haar opmerking in mijn maag. ‘Laat het los’, probeerde mijn man vaak, maar het bleef me dwars zitten.

In gesprek

Toen bleek dat mijn schoonmoeder naar mijn babyshower zou komen, sputterde ik flink tegen. ‘Ik wil die vrouw er niet bij!’, riep ik tegen mijn man. Er zat niks anders op, ik moest het gesprek met haar aangaan. Anders zou het misschien wel uit de hand lopen op de babyshower, en dat wilde ik niet. Twee dagen ervoor - de datum werd niet voor mij geheim gehouden - besloot ik haar te bellen. Ik legde haar uit wat ik had gehoord en wat dit met mij had gedaan. Ze schrok en had geen idee dat ik hier al zolang mee rondliep. ‘Je moet begrijpen dat dit voortkomt uit bezorgdheid om mijn zoon, het gaat niet om jou persoonlijk’, verklaarde ze. ‘Het is anders wel een hele persoonlijke belediging. Je beschuldigt mij van vreemdgaan’, reageerde ik. ‘Ik beschuldig je helemaal niet, ik stelde alleen een vraag. Dat mag toch?’ Uiteindelijk bood ze haar excuses aan voor haar bewoording, maar ik hield geen goed gevoel over aan het gesprek. Haar verontschuldigingen voelden gedwongen en niet oprecht.

Twee druppels water

Tijdens de babyshower verdroeg ik haar aanwezigheid, maar gedurende de rest van de zwangerschap bleef ons contact minimaal. Inmiddels heeft mijn schoonmoeder het duidelijkste bewijsstuk dat er maar kan zijn. Onze zoon is geboren en hij lijkt als twee druppels water op mijn man. Ze is een lieve oma voor haar kleinzoon en ik heb haar inmiddels vergeven voor die belachelijke uitspraken, maar vergeten doe ik ze niet.”

