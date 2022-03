Raarste Ruzies: “Mijn schoonmoeder kijkt pas naar me om nu ik zwanger ben”

“Mijn vriend en ik zijn al negen jaar samen. Met mijn schoonouders heb ik nooit een warme band gehad. Natuurlijk gaan we daar af en toe op de koffie en vertellen we wat ons bezighoudt, maar een échte klik is er niet. Mijn vriend en zijn ouders zijn ook niet heel close. Daar hebben we nooit last van gehad, ze een paar keer per jaar zien was genoeg. Maar nu ben ik zwanger en wil mijn schoonmoeder ineens wél een band met mij.

Plotselinge interesse

Toen we mijn schoonouders lieten weten dat ik in verwachting ben, reageerde mijn schoonmoeder ontzettend enthousiast. Ze liet zelfs een traantje, terwijl ik haar nooit eerder emotioneel zag. Dat vond ik lief, maar inmiddels werkt ze me erg op mijn zenuwen. Ze wil namelijk ineens heel veel contact. Ze belt me regelmatig om te vragen hoe het gaat, terwijl ze me in die negen jaar ervoor nooit één keer gebeld heeft. Ze wil mee naar echo’s, babykleertjes shoppen en ziet ons het liefst iedere week langskomen. Ook wil ze ineens koffie drinken met mijn ouders, terwijl ze daar voor mijn zwangerschap nooit om gevraagd heeft.

Doorzichtig

Als ik eerlijk ben, komt deze belangstelling voor mij veel te laat. Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn schoonmoeder geïnteresseerd in me was en nu ineens doet ze alsof ze een tweede moeder voor me is. Zo werkt het niet. Ik vind het behoorlijk doorzichtig, want het is mij duidelijk dat het haar alleen om haar kleinkind gaat en niet om mij. Ook het idee dat ze straks wil oppassen of zich gaat bemoeien met de opvoeding, benauwd me ontzettend. Voor mij voelt ze als een kennis, niet als familie, dus dat zie ik helemaal niet zitten.

Buitengesloten

Toen mijn schoonmoeder in de gaten kreeg dat ik het contact een beetje afhield, heeft ze haar teleurstelling geuit bij mijn vriend. Ze vond het jammer dat ik mijn eigen moeder wel naar een echo heb meegenomen en haar niet. Mijn vriend heeft haar toen eerlijk gezegd dat ik me nu eenmaal een stuk closer voel met mijn eigen moeder dan met haar. Nu voelt ze zich buitengesloten.

Verhitte discussie met vriend

Ook tussen mijn vriend en mij heeft dit al tot een verhitte discussie geleid. Hij vindt het namelijk hartstikke leuk dat zijn ouders zo enthousiast zijn om opa en oma te worden en ziet niet in waarom we ze niet zouden betrekken. Hij begrijpt niet dat ik me nú al druk maak over hun wens om op te passen. Dat zien we dan wel, vindt hij. Ik weet alleen zeker dat mijn gedachte hierover niet zal veranderen.”

