Raarste Ruzies: “Mijn schoonouders dringen mij én mijn kinderen het geloof op”

“Mijn vriend en ik zijn zes jaar samen en hebben twee jonge kinderen. Toen ik zwanger werd van onze eerste, waren we nog geen jaar bij elkaar. Een ongelukje, maar wel heel welkom. Wij accepteerden het gelijk, maar mijn schoonouders hadden er meer moeite mee. Zij zijn gelovig en hadden hun zoon liever eerst zien trouwen voordat hij ging samenwonen en aan kinderen begon. Nu komt die bruiloft er eindelijk, maar hebben ze een eis: ze willen dat we in de kerk trouwen.

Trouwen in de kerk

Dit zie ik totaal niet zitten, omdat ik helemaal niks met het geloof heb. Mijn vriend hangt er een beetje tussenin. Hij is katholiek opgevoed door zijn ouders, maar doet tegenwoordig niks meer met het geloof. Hij hoeft niet in de kerk te trouwen, maar hij wil ook zijn ouders niet teleurstellen.

Teleurstelling

Ik heb duidelijk aangegeven dat ik liever niet in de kerk trouw, en dat ik al andere locaties in mijn hoofd heb. Mijn schoonmoeder was beledigd. Ze liet weten dat ze het ontzettend jammer zou vinden. Het geloof is immers heel belangrijk voor ze, en als hun zoon niet in de kerk trouwt, dan is dit een enorme teleurstelling, aldus mijn dramatische schoonmoeder.

Wat mij betreft heeft ze pech. Ik ga mijn schoonouders niet laten bepalen hoe mijn grote dag eruitziet. Voor mij zou dit de bruiloft echt verpesten.

Kinderen

Daarnaast zit me nog iets anders dwars: mijn schoonouders proberen het geloof op te leggen aan onze kinderen. Zo hebben we onze kinderen al op hun verzoek laten dopen. Ook gaven ze mijn oudste zoontje een kinderbijbel. Met Kerstmis of Pasen vertelt mijn schoonmoeder graag in geuren en kleuren over de bijbelverhalen bij deze feestdagen. Op zich prima, maar ik hoorde haar laatst ook zeggen dat dinosauriërs nooit bestaan hebben. Zij gelooft niet in de oerknal, maar in Adam en Eva. Dat soort situaties maken mij bloedlink. Wij hebben er voor gekozen om onze kinderen niet gelovig op te voeden, maar daar heeft mijn schoonmoeder maling aan.

De boeman

Altijd als ik dit bij ze aankaart, reageert mijn schoonmoeder gepikeerd. Ze beschuldigt mij ervan dat ‘het allemaal al niet zo is gegaan, zoals ze voor ogen had’. Dan doelt ze op het feit dat we snel, en voor het huwelijk, kinderen hebben gekregen. In de ogen van mijn schoonouders zal ik altijd de boeman blijven die daarvoor verantwoordelijk was.

Mijn vriend staat tussen ons in en wil de lieve vrede bewaren. We hebben daar weleens ruzie over. Ik heb liever dat hij tegen zijn ouders zegt: ‘Nienke wil niet in de kerk trouwen, dus het gebeurt niet’, maar dat doet hij niet. Ik ben bang dat ik wat onze bruiloft betreft echt aan het kortste eind zal trekken.”

