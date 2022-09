Raarste Ruzies: “Mijn schoonzus vindt dat ik geen recht heb op de erfenis omdat ik geen mantelzorg verleen”

“Sinds mijn schoonmoeder twee jaar geleden overleed, woont mijn schoonvader alleen. Al snel ging het bergafwaarts met hem. Hij werd steeds vergeetachtiger, waardoor hij soms zijn medicijnen vergat en ook vergat hij wel eens hele dagen te eten. Ook wat hygiëne betreft verzorgde hij zichzelf steeds slechter. De twee zussen van mijn man kwamen vaak langs om hem te helpen. Zo deden ze wekelijks boodschappen voor hem. Ook werd thuiszorg op de maximale frequentie ingeschakeld.

Verzorgingstehuis

Dat is lang goed gegaan, maar na een tijdje ging het echt niet meer en werd het tijd om hem te verhuizen naar een verzorgingstehuis. Daar zit hij nu, en het gaat niet goed met zijn gezondheid. De artsen hebben zelfs gezegd dat hij het volgende jaar waarschijnlijk niet haalt. Hij is negentig, dus de familie van mijn man heeft daar vrede mee. Zeker omdat ze hem niet graag nog langer zien lijden.

Erfenis

Nu de familie weet dat het einde dichterbij komt, wordt er steeds meer gesproken over de uitvaart, maar ook over de erfenis. Mijn schoonvader heeft best wat geld op zijn spaarrekening. Het is een zuinige man met een flink pensioen. Hij heeft uitgesproken dat hij wil dat zijn geld naar zijn kinderen en kleinkinderen gaat. Dat maakt het simpel, zou je zeggen, want dan verdeel je de boel gewoon eerlijk. Daar is mijn schoonzus het alleen niet mee eens.

Mantelzorg

Mijn man en ik hebben drie kinderen. Mijn schoonzus heeft een partner, maar geen kinderen. Dit zou betekenen dat er meer geld naar ons gezin gaat. Nu heeft ze tegen mijn man gezegd dat ze het hier absoluut niet mee eens is. Waarom? Omdat wij geen mantelzorg hebben verleend. Zij gaat al jaren twee à drie dagen per week naar haar vader toe om hem te helpen. Wij gaan ook regelmatig bij hem langs, maar dan vooral voor de gezelligheid.

Frustratie

Ze richt zich in haar frustratie vooral op mij. Mijn man werkt fulltime, ik werk 24 uur per week. Ze vindt dus dat de hulp vooral van mij had moeten komen. Daarbij vergeet ze voor het gemak even dat ik drie kinderen heb, waar ik mijn handen vol aan heb op mijn vrije dagen. Zij heeft geen kinderen en kan zich daar duidelijk niets bij voorstellen. Daarnaast werkt ze hele flexibele diensten, waardoor ze haar baan makkelijk met de zorg voor haar vader kon combineren. Daarbij is het ook haar vader en mijn schóónvader, dat vind ik ook een wezenlijk verschil.

Hebzucht

Onlangs troffen mijn schoonzus en ik elkaar, en sneed ze het onderwerp aan. “Ik denk dat je wel van Mart hebt gehoord dat ik het niet eens ben met jullie erfenisdeel. Ik ga dat ook zeker met mijn vader bespreken...” Ik wist niet wat ik hoorde! Ze was daadwerkelijk van plan om haar vader ervan te overtuigen ons deel te verkleinen en haar deel te vergroten. Ik heb haar laten weten dat ik dat ontzettend triest vind, maar dat als ze haar zieke vader met haar hebzucht wil lastig vallen, ze dat vooral moet doen.

‘Ze mag het hebben’

Sindsdien heb ik er niks meer over gehoord. Ik ga er zelf ook niet over beginnen. Mijn schoonvader leeft nog, ik vind het ontzettend laag om nog voor zijn overlijden te kibbelen over zijn geld. En als mijn schoonzus zich wel tot dat niveau wil verlagen, dan mag ze het hebben.”

