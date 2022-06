Raarste Ruzies: “Mijn vriend vindt Johan Derksen grappig en mij te woke”

“Mijn vriend en ik zijn al sinds ons vijftiende samen. Echte jeugdliefdes, dus. Het is een fijne, stabiele relatie, want we hebben zelden ruzie. Tenminste... dat was altijd zo. De laatste tijd kibbelen we een stuk meer. Ineens voeren we regelmatig politieke discussies, terwijl we dat voorheen nooit deden. Helaas zitten we vaker niet dan wel op één lijn.

Politieke desinteresse

Vroeger hadden we het nooit over politiek. Onze interesses lagen er niet. Zo ging hij nooit naar de stembus. Ik wel, maar niet omdat ik nou zo politiek betrokken was. Ik vulde gewoon een half uur van tevoren een stemwijzer in en daar baseerde ik mijn keuze op.

Behoefte tot politiek uitspreken

Inmiddels ben ik hierin veranderd. Ik merkte dat ik steeds meer behoefte kreeg om me politiek uit te spreken. Zo ben ik voor de coronaperiode eens naar een Women's March geweest en in 2020 was ik bij het Black Lives Matters-protest op De Dam. Ook op social media laat ik graag van me horen. Zo heb ik weleens gepost dat Zwarte Piet in mijn ogen racisme is. Onlangs heb ik me nog uitgesproken over de abortuskwestie.

Verschillen

Steeds vaker zijn mijn vriend en ik het oneens. Zo vindt hij dat Zwarte Piet gewoon zwart mag blijven. Hij was fel tegen de coronamaatregelen, terwijl ik ze netjes wilde naleven. Ook eet hij het liefst meerdere keren per dag vlees, terwijl ik het liefst veganistisch wil leven.

#MeToo

Ook het onderwerp #MeToo levert bij ons thuis discussies op. Dat dit onderwerp momenteel weer veel ter sprake komt in de media, gaat mij niet in de koude kleren zitten. Ik heb namelijk zelf meerdere keren in mijn leven te maken gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als ik verhalen hoor zoals er naar buiten zijn gekomen over The Voice, of het vreselijke verhaal dat Johan Derksen lachend vertelde aan de tafel bij Vandaag Inside, maakt dit veel in me los.

Johan Derksen

Mijn vriend weet dit, maar deelt die mening niet. Sterker nog: hij vindt helemaal niet de desbetreffende mannen gecanceld moeten worden. Volgens hem moeten we het allemaal niet groter maken dan het is. En dus zit hij nog iedere avond naar Vandaag Inside te kijken én daarbij hard te lachen om de grappen van Johan Derksen, tot mijn grote ergernis.

Ruzies

Onze meningsverschillen leiden helaas steeds vaker tot ruzies. Ik zou ze verhitte discussies willen noemen, maar ik moet toegeven dat ik soms echt woest op hem ben. In die ruzies noem ik hem weleens gevoelloos, respectloos en egoïstisch. Voor mij heeft mijn vriend één woord: woke. Dat woord gebruikt hij wanneer hij vindt dat ik me aanstel. Me druk maak om niks. “Wat loop jij weer woke te doen, zeg”, krijg ik dan geïrriteerd te horen.

Twijfels

Door deze verschillen twijfel ik weleens over onze relatie. Passen we nog wel bij elkaar? Toch moet ik er niet aan denken om uit elkaar te gaan. Ik weet dat zijn intenties goed zijn, en daar gaat het me om. Hij zou zich nooit racistisch of vrouwonvriendelijk uitlaten. Alleen dat activistische hoeft van hem niet zo nodig. Gelukkig heb ik een aantal goede vrienden waarmee ik dit wél gemeen heb. Met hen kan ik politieke gesprekken hebben zonder dat het uit de hand loopt.”

