Raarste Ruzies: “Mijn vriendin (58) date met veel jongere mannen en dat vind ik heel ongemakkelijk”

“Mijn goede vriendin Mirna scheidde vier jaar geleden van haar man. Ze was ruim 25 jaar getrouwd en het vlammetje was eigenlijk al jaren gedoofd. In hun drukke gezinsleven leefden ze compleet langs elkaar heen en ze vreeën al jaren niet meer. Toen de kinderen uit huis gingen, waren ze ineens op elkaar aangewezen. Mirna besefte zich dat ze het niet zag zitten om nog tientallen jaren met alleen hem door te brengen. Ze wilde vrijheid en vooral opnieuw verliefd worden.

Ik begreep dat toen erg goed, ook al zit ik zelf in een heel andere situatie en ben ik nog hartstikke gelukkig met mijn man. Ik zag al tijden dat Mirna ongelukkig was in haar huwelijk. Ze is een passievolle vrouw, een echte flirt, dat kon ze niet kwijt in haar relatie. Ondanks dat het de juiste beslissing was, was het een ontzettend zware periode met veel verdriet. Ik probeerde er zoveel mogelijk voor Mirna te zijn. Ook hielp ik haar met het inrichten van haar nieuwe appartement en bleef ik in de eerste weken een aantal keer bij haar slapen, zodat de overgang van samen naar alleen wat minder wrang zou zijn. Dat was fijn en gaf in mijn ogen een extra diepte aan onze vriendschap.

Datingssites

De eerste maanden had Mirna geen behoefte aan een nieuwe man in haar leven. Tot ze me op een dag ineens vertelde dat ze met datingssites in de weer was geweest. Het leek haar toch wel leuk om op verkenningstocht te gaan en maakte meerdere profielen aan. Wat hebben we samen gelachen om de berichtjes die ze van mannen ontving! Uiteindelijk heeft zo’n datingsite haar ook een kortstondige liefde opgeleverd. Ze was een krap jaar samen met hem, maar helaas bleek het niet voorbestemd.

In coronatijd was daten lastig, maar sinds die maatregelen overboord zijn, gaat Mirna los. Ik kan het niet anders verwoorden. Ze gaat zelfs weer naar clubs en festivals. Van de zomer gaf ze toe dat ze daar weleens een man scoort. Dan gaat ze met hem mee naar huis of hij met haar. Ook vertelde ze dat die mannen soms jonger zijn. Veel jonger. ‘In de dertig’, zei ze. Ik moest lachen. ‘Laatst eentje van 28’, gaf ze toe. Ik sloeg een hand voor mijn mond. Ik heb twee zoons van 32 en 29. Ouder dan die scharrel dus.

Ongemak

Hoewel ik eerst vooral moest lachen om haar verhalen, merk ik dat ze de laatste tijd andere emoties bij me losmaken. Zo riep ze onlangs dat ze nooit meer aan die ‘saaie, oude mannen’ gaat en dat jonge mannen veel betere minnaars zijn. Die jonge mannen zouden haar zo leuk vinden omdat meiden van hun eigen leeftijd vaak kampen met onzekerheid. Zij was vrij, wild en experimenteel, legde ze uit. Stiekem voelde ik iets van afkeer. Plaatsvervangende schaamte zelfs. Zelf zou ik het ontzettend ongemakkelijk vinden om mijn rijpe lijf bezig te zien met zo’n jonge god. Eentje die mijn zoon had kunnen zijn, ik moet er niet aan denken!

‘Zien ze jou niet als een item op hun bucketlist? Een keer het bed delen met een oudere vrouw?’, vroeg ik Mirna, maar dat wilde ze niet horen. Steeds vaker als het we het hierover hebben, ontstaat er spanning. Dan vraag ik voor de grap ‘Hoe is het met je toyboys?’ en dan wuift ze het geïrriteerd weg. Andersom merk ik dat ik niet meer met dezelfde interesse kan luisteren als ze er wél over vertelt. Waarschijnlijk kan ze van mijn gezicht aflezen wat ik ervan vind.

Ruzie

Laatst kregen we er zelfs ruzie om. We waren in het gezelschap van twee andere vriendinnen en een hoop glazen wijn. Er klonk iets teveel oordeel in mijn stem toen ik lachend vroeg: ‘Vertel Mirna, hoeveel twintigers heb je deze week gehad?’ De andere twee vriendinnen bleken van niks te weten. Mirna was behoorlijk boos, vond dat ik haar voor paal had gezet. Terecht, ik maakte haar vrijgezellenleven ook belachelijk en in alle eerlijkheid vind ik het ook belachelijk wat ze allemaal uitspookt. Maar dat zijn mijn zaken helemaal niet, besef ik me nu, en ik hoor respectvol om te gaan met de verhalen die ze met me deelt. Ik heb dan ook mijn excuses aangeboden en dat heeft Mirna aanvaard. Toch merk ik dat onze verschillen tussen ons in komen te staan. Zo voel ik dat Mirna me liever niet meer over haar dates vertelt en is het zelfs zo dat we tegenwoordig een stuk minder vaak afspreken. Ze houdt de boot af, en dat begrijp ik, maar jammer vind ik het wel.”

