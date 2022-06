“Melissa en ik zijn al 15 jaar vriendinnen. We weten alles over elkaar. Hoewel... Sinds kort weet ze niet alles meer over mij. Ik heb een heftige cosmetische ingreep laten uitvoeren en heb haar daar bewust niks over verteld. Waarom niet? Omdat ze een hekel heeft aan plastische chirurgie.

Fel tegen plastische chirurgie

Toen we samen op de middelbare school zaten, hadden we het er al over: we begrepen niks van vrouwen die van die grote nepborsten namen. Lelijk dat we dat vonden! Wij zouden nooit iets aan onszelf laten doen. In al die jaren is de mening van Melissa hierin niet veranderd. Ze is fel tegen plastische chirurgie. Zelfs de kleinste ingrepen, zoals een beetje botox, verafschuwt ze. Zo noemt ze lippen met fillers een ‘eendenbek’ en laat ze zich te pas en te onpas negatief uit over mensen die duidelijk aan zichzelf hebben laten sleutelen.

Lichaam na twee zwangerschappen

Eerlijk gezegd lach ik vaak met haar mee, ook al is mijn mening in de loop van de jaren wél veranderd. Ik heb inmiddels twee kinderen gekregen en worstelde flink met mijn lijf na twee bevallingen. Bij elkaar heb ik 1,5 jaar borstvoeding gegeven en dat heeft mijn borsten niet veel goeds gedaan. Ook mijn buik vond ik niet meer mooi. Ik had veel last van overtollig vel, waar ik maar niet vanaf kwam. Hoe vaak je ook naar de sportschol gaat, dat vel kun je niet weg trainen. Een platte buik zat er simpelweg niet meer in. Het zorgde ervoor dat ik me niet meer mooi voelde in strakke kleding . Ook ruilde ik mijn bikini’s in voor badpakken. Ik had liever niet dat iemand mijn buik zag.

Dat klinkt misschien niet als een ramp, maar ik heb een paar keer flink gehuild om mijn nieuwe lichaam. De laatste keer dat ik me sexy voelde was voor mijn eerste zwangerschap, besefte ik. Die conclusie vond ik pijnlijk. Ik heb echt geprobeerd om me ook sexy te voelen in mijn nieuwe lijf. Ik realiseer me namelijk heus dat je niet slank en strak hoeft te zijn om lekker in je vel te zitten. Maar het lukte me gewoon niet.

Mommy make-over

Steeds vaker googelde ik op chirurgische ingrepen. Puur uit nieuwsgierigheid, hield ik mezelf voor. Totdat ik merkte dat deze interesse wel erg uit de hand liep. Ik las alles over verschillende ingrepen, vergeleek klinieken en artsen met elkaar, las reviews, keek YouTube-video’s en vroeg naar tarieven. Er was één term die keer op keer bleef hangen: de mommy make-over.

Een mommy make-over is een combinatie van chirurgische procedures die gericht is op het herstellen van esthetische veranderingen na een zwangerschap. Het fascineerde me mateloos en eigenlijk wist ik al heel snel wat ik wilde: een borstlift en een buikwandcorrectie.

Intake

Toen ik op een dag weer met tranen in mijn ogen voor de spiegel stond, besloot ik de stoute schoenen aan te trekken. Ik maakte een afspraak voor een intake. Inmiddels wist ik al precies naar welke kliniek ik wilde en door welke arts ik geholpen wilde worden, zoveel research had ik al gedaan. Op de dag van de intake was ik ontzettend zenuwachtig en had ik mijn twijfels of ik dit wel moest doen. Na de intake waren al mijn twijfels verdwenen en liep ik dolgelukkig de kliniek uit: dit wilde ik!

Toen de datum van mijn operatie eenmaal geprikt was, besloot ik het aan een aantal mensen te vertellen. Ik sprak die week af met Melissa en wilde het ook tegen haar zeggen. Ik verwachtte al geen positieve reactie...

Ruzie

Ik begon voorzichtig. Ik vertelde haar hoe erg ik baalde van mijn lijf. Dat begreep ze, ook zij zat momenteel niet lekker in haar vel. ‘Ik heb online iets gezien, dat heet de mommy make-o...’ Ik had het woord nog niet uitgesproken, of ze viel me lachend in de reden: ‘Haha, dat je je na een zwangerschap weer helemaal laat strak trekken zeker? Wat belachelijk! Waarom accepteren moeders hun lijf niet gewoon? Je hebt een kind gebaard! Waarom moet het allemaal zo perfect?’ ‘Ik overweeg eigenlijk wel om zo’n ingreep te ondergaan’, vertelde ik haar.

‘Je bent gek’

Ik durfde niet te vertellen dat ik de afspraak zelfs allang had staan. ‘Je bent gek! Doe normaal, Roos!’, riep ze en ze keek er vies bij. Ik ben toen best tegen haar uitgevallen. Ik blies haar toe dat ik deze reactie al had verwacht en dat ze best eens wat begripvoller mag zijn. ‘Zou ik dan een goede vriendin zijn? Als ik zou liegen dat ik het een goed idee vond?’, reageerde ze. ‘Nou, ik vind je nu ook niet bepaald een goede vriendin’, antwoordde ik kwaad. Uiteindelijk ben ik naar huis gegaan zonder het uit te praten.

Smoes

Melissa en ik hebben het inmiddels wel uitgepraat, we agree to disagree. Maar ik heb haar niet verteld dat ik met de operatie ben doorgegaan en dat deze inmiddels achter de rug is. Ik had namelijk geen zin in weer een gesprek over dit onderwerp met haar, ik was bang dat het opnieuw verhit zou worden. Ook dacht ik eerlijk gezegd dat ze het misschien niet eens zou zien, de veranderingen aan mijn lijf. Maar dat blijkt lastiger te verbergen dan ik dacht.

‘Ben jij vrijdag vrij? We kunnen dan wel samen naar het strand, het wordt heerlijk weer’, vroeg ze me. Met een smoes appte ik terug dat ik al iets anders op de planning had. Wanneer ze mij in badkleding ziet, zal ze gelijk doorhebben dat ik de operatie heb ondergaan. Dat wil ik haar liever eerst zelf vertellen. Ik blijf bang voor haar reactie. Ik weet zeker dat ze het afkeurt. Maar spijt van mijn operatie zal ik nooit hebben. Ik zit lekkerder in mijn vel dan ooit, en dat neemt niemand mij af.”

Jouw raarste ruzie

