Raarste Ruzies: “Mijn vriendin noemde me dik en schaamde zich als ze naast me liep”

“Ester en ik waren al sinds onze twintiger jaren vriendinnen. Zij werkte achter de bar van een restaurant, ik in de keuken. Beiden deden we het werk naast onze studie en zaten we volop in een tijd van feestjes en borrels. Wanneer het restaurant sloot, dronken we dan ook het ene na het andere glas wijn. Vaak ging er ’s avonds ook nog een vette hap of andere snack in. Zoals dat gaat op die leeftijd, kon ik alles eten zonder er ook maar een kilo van aan te komen.

Extra kilo’s

Bijna twintig jaar later was dat, voor mij althans, heel anders. Ik snapte eindelijk waar de uitspraak ‘Elk pondje gaat door het mondje’ vandaan komt. Ester en ik waren nog steeds vriendinnen, en leefden nog altijd alsof we studenten waren als het op eten en drinken aankwam. Ieder weekend trokken we een fles wijn open en kwam er een flinke borrelplank op tafel. Niets was te gek, alles mocht.

Toen ik door een blessure in mijn knie niet meer kon sporten, vlogen de kilo’s eraan. Ik hoopte nog dat niemand het aan me zag, maar al vrij snel maakte Ester er een opmerking over. De eerste keer dat ze mijn gewicht benoemde, dacht ik dat het uit pure bezorgdheid was. Ik brak en vertelde emotioneel aan haar dat ik erg onzeker werd van de extra kilo’s.

Ze knikte begrijpend en opperde om samen op dieet te gaan, ook al had zij het niet nodig. Ik waardeerde dat aanbod en ging er gretig op in. Voortaan maakten we op vrijdagavond eerder een fruitsalade en dronken we water met bubbels. Toch vervielen we al snel weer in oude gewoontes en bleef er van het dieet weinig over.

Onzeker over gewicht

Ik werd steeds onzekerder over mijn gewicht en dat kwam mede door Ester. Waar ik in het begin dacht dat ze me steunde, veranderde dit gevoel al snel. Ze maakte steeds vaker opmerkingen over mijn lichaam en noemde me regelmatig dik. Eerst zei ze nog dat ze mij graag gezond wilde zien, later kwam ze er eerlijk voor uit dat ze zich schaamde als ze naast me liep.

Het leek haast wel alsof ze me opeens geen leuk mens meer vond omdat ik dikker was geworden. En dat terwijl we elkaar al zo lang kenden en lief en leed hadden gedeeld. Toen ik haar confronteerde met haar pijnlijke opmerkingen, deed Ester alsof ik dingen verzon. Het liep uit op een heftige woordenwisseling die uiteindelijk ons laatste contact bleek te zijn.

Minder behoefte aan contact

Dat de vriendschap voorbijging, kwam uiteindelijk door mij. Nadat ik voor de zoveelste keer bij mijn man uithuilde toen Ester weer eens een een gemene opmerking had gemaakt, maakte hij me duidelijk dat ik een betere vriendschap verdiende. Hij liet me inzien dat ik Ester niet meer nodig had als zij zich voor me schaamde.

Door dat gesprek met mijn man besloot ik Ester eerlijk te zeggen dat ik geen vrienden meer wilde zijn. Ik snapte niet waar deze gemene kant van haar na twintig jaar opeens vandaan kwam, maar wist wel dat hij niet goed voor me was. ‘Door dik en dun’ ammehoela, deze vriendschap bleek alleen te gelden als ik op gewicht bleef.”

JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.