Raarste Ruzies: “Mijn zus vindt het ongezellig dat ik niet meer drink en ik vind haar een zuiplap”

“Mijn zus en ik zijn ontzettend close. We lopen de deur nog net niet bij elkaar plat. Een paar keer per week eten we na het werk bij elkaar en ook in het weekend doen we veel samen. Van feestjes tot shoppen en van weekendjes weg tot hele vakanties. Tot voor kort stonden we precies hetzelfde in het leven: we hadden allebei geen partner en omarmden het vrijgezellenbestaan. Sinds kort heb ik een vriend, met wie ik ook samenwoon. Dit heeft er logischerwijs voor gezorgd dat mijn zus en ik elkaar iets minder zien. Maar er is iets anders dat ons nog veel meer uit elkaar drijft: ik ben gestopt met alcohol drinken.

Gestopt met drinken

Mijn vriend drinkt al jaren geen druppel alcohol, en dat heeft mijn ogen geopend. Ik dronk echt te veel: bijna iedere avond meerdere glazen wijn en ook in het weekend ging ik vaak los. Nu ik daarmee ben gestopt, voel ik me zoveel beter. Ik ben energieker, fitter én ik zie er beter uit. Zo ben ik eindelijk van dat zwembandje onder mijn navel afgekomen. Ik voel me top en wil niet meer terug naar de Marissa die elke dag dronk. Tot groot ongenoegen van mijn zus.

Drank was onze bindende factor

Zij vindt het namelijk maar wat ongezellig dat ik ben gestopt. Ik realiseer me nu pas dat wijn een bindende factor was in onze relatie, hoe erg dat ook klinkt. Wanneer we ’s avonds bij elkaar op de bank zaten, naar een feestje gingen of een terrasje pakten: altijd was er veel drank in het spel.

Ze vindt me ongezellig

Toen ik laatst bij haar ging eten, liet ze vallen dat ze het écht heel ongezellig vond dat ik dat wijntje weer afsloeg. “Eentje kan toch wel?”, probeerde ze me over te halen. Met verbazing keek ik toe hoe ze zelf het ene na het andere flink gevulde wijnglas achterover sloeg. Dronk ik vroeger ook zoveel? Het viel me toen niet eens op, maar werd me nu pijnlijk duidelijk.

Ik schaam me voor haar

Ook erger ik me nu best vaak aan haar gedrag, wanneer ze gedronken heeft. Als je zelf ook drinkt, merk je daar minder van. Maar mán, wat kan ze vervelend doen. Ze wordt ontzettend luidruchtig, waardoor ik me op het terras weleens voor haar schaam. En als we hebben afgesproken om gezellig samen een (non-alcoholisch) drankje te gaan doen, wil zij vaak tóch de kroeg in en achter de mannen aan. Ik zou liever eens een diepgaand gesprek met haar voeren, maar dat zit er niet in.

Toen barstte de bom

Laatst is de bom tussen ons gebarsten. Op een vrijdagavond zat ze bij mij thuis op de bank. Ze had alweer de nodige wijntjes op, terwijl ik helemaal nuchter was. Ik wilde graag een serieus gesprek voeren over de issues die ik momenteel op mijn werk heb, maar ik kreeg amper contact met haar. Ze zat steeds met een of andere gozer te appen, die op dat moment in de stad was. Zij wilde daar ook naartoe, met mij! Toen ik zei dat ik dat niet van plan was, en straks gewoon naar bed zou gaan, noemde ze me ‘saai’. Uit boosheid noemde ik haar vervolgens ‘zuiplap’ en ‘onvolwassen’. Ze stormde woest mijn huis uit. Ik bleef alleen op de bank achter en barstte in tranen uit. Het was een pijnlijk besef: onze zussenband was een stuk beter toen ik nog alcohol dronk.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.