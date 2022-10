Raarste Ruzies: “Mijn zus wil per se dat haar dochter vwo doet en wordt boos als ik erover begin”

“Mijn zus en ik schelen maar 1,5 jaar, maar verschillen in ieder opzicht. Zij was vroeger altijd het lieve, brave meisje. Ik was de rebel. Zij haalde negens en tienen op school en was goed in de bètavakken. Ik deed het slecht op school en wilde liever creatief bezig zijn. Het is met ons allebei even goed gekomen.

Havo of vwo?

Inmiddels heeft mijn zus twee kinderen. Haar oudste is een meisje dat nu in de brugklas zit. Het is een havo/vwo-combiklas, waarbij aan het einde van het jaar definitief wordt besloten welke richting ze op gaat. Mijn zus is erop gebrand dat het vwo moet worden. Ze gelooft niet alleen dat mijn nichtje intelligent genoeg is voor het vwo, ze is er zelfs van overtuigd dat ze zich dood zal vervelen op de havo. Maar ze haalt helemaal geen hoge cijfers.

Herkenning

Ik herken veel van mezelf in mijn nichtje. Ze zit niet graag met haar neus in de boeken. Veel liever is ze muziek aan het maken of aan het tekenen. Op haar jonge leeftijd zet ze zich al af tegen ‘hoe het hoort’. Ze draagt graag alternatieve kleding, iets wat ik op die leeftijd ook deed. Ik kan er niets aan doen, maar ik bekommer me om haar. Door de druk die mijn zus haar oplegt, loopt ze ontzettend op eieren. Ik kan het af en toe echt niet aanzien en laatst heb ik er zelfs wat van gezegd.

Woordenwisseling

Ik was getuige van een pittige woordenwisseling tussen mijn zus en haar dochter. Die laatste weigerde voor haar toets te leren. “Eigen schuld als je naar de havo moet”, beet mijn zus haar geïrriteerd toe. Het was misschien geen goed moment om erover door te gaan, aangezien mijn zus al behoorlijk geïrriteerd was, maar ik kon het niet laten. “Waarom vind je het eigenlijk zo erg, de havo?”, vroeg ik haar.

“Bemoei je er alsjeblieft niet mee”, zuchtte ze. Maar ik ging door: “Het gaat er toch om of ze gelukkig is? Al zou ze naar het vmbo gaan, weet je wel hoeveel behoefte er momenteel is aan praktijkopgeleide mensen? Valt veel geld in te verdienen hoor”, liet ik haar weten.

Mijn zus kwam weer met haar bekende argumenten. Ze zou zich gaan vervelen, haar potentieel niet benutten. Onzin, vond ik: “Ze loopt nu op eieren door de druk die jij haar oplegt.” Dat schoot in het verkeerde keelgat. “Ik heb hier nu écht geen zin in”, riep ze kwaad. Ze stampte naar boven en kwam niet meer terug. Ik ben maar weggegaan.

Excuses

Nadat ik een paar dagen niets van haar hoorde, besloot ik mijn excuses aan te bieden. Ik zag heus wel in dat ik me niet met haar opvoeding moet bemoeien. Ik heb zelf geen kinderen en vanaf de zijlijn is het makkelijk praten.

Nu mijn zus weet hoe ik erover denk, kan ik het makkelijker naast me neerleggen. Wat ze ermee doet, is aan haar. Met mijn nichtje zal het sowieso goed komen, of ze nu havo doet of vwo. In de tussentijd ben ik graag de tante die haar meeneemt naar concerten en tentoonstellingen om haar creatieve vlammetje brandend te houden.”

Jouw raarste ruzie

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.

Wat is de raarste ruzie die je ooit hebt gehad?

Laat hier je contactgegevens achter als we contact met je mogen opnemen over je verhaal.