Raarste Ruzies: “Nu ik het financieel zwaar heb, laat mijn beste vriendin niks van zich horen”

“Net als veel Nederlanders hebben mijn gezin en ik het momenteel financieel zwaar. Mijn man verloor in coronatijd zijn eigen zaak. Hij werkt nu weer in loondienst, maar moet een flinke schuld wegwerken. Ik werk in de zorg en mijn salaris is niet hoog. Ondertussen is alles duurder geworden. Boodschappen, benzine... wat eigenlijk niet? Als klap op de vuurpijl steeg onze gasrekening vorige maand naar meer dan € 700. Precies in een periode dat onze drie kinderen een boel nieuwe schoolspullen nodig hadden. Gelukkig konden we voor het gas een regeling treffen, maar dat maakt het allemaal niet minder stressvol.

Scheurtjes in vriendschap

Het is een schril contrast met de situatie van een van mijn beste vriendinnen, Rebecca. Ook haar man heeft een eigen zaak, maar dan in een branche die juist floreerde in coronatijd. De zaken gaan erg goed en de inflatie lijkt hen niet te raken. Vorig jaar verhuisden ze naar een riante nieuwbouwwoning, geheel gasloos. Fijn voor haar, natuurlijk, maar door dit grote verschil zijn er voor het eerst scheurtjes gekomen in onze jarenlange vriendschap.

Zorgen delen

Ik schaam me best voor mijn financiële situatie, maar aan vriendinnen moet je alles kwijt kunnen, vind ik. Daarom luchtte ik mijn hart keer op keer bij Rebecca. Natuurlijk wist ze van het faillissement van mijn man, maar de laatste maanden vertelde ik haar ook regelmatig over mijn geldzorgen. Zouden we het wel redden tot het einde van de maand? Hoe moest dat nou met de verjaardag van mijn zoon? En met die schoolspullen? Ook toen die torenhoge gasrekening binnen kwam, liet ik het haar in paniek weten.

Misverstand

Aanvankelijk reageerde ze keer op keer lief en meelevend. Ik voelde me gesteund als ze zei dat het echt goed kwam. Die warmte maakte onlangs plaats voor kou. Het gebeurde toen ze me appte over een artiest die volgend jaar een concert geeft in Nederland. “Zullen we hierheen gaan?”, vroeg ze me enthousiast. Ik keek naar de prijs van de kaartjes en schrok. “Dat kan ik niet betalen”, liet ik haar weten. “Ach, dat regelen we wel”, stuurde ze terug met een knipoog. Wow, trakteerde ze me nou op dat prijzige concert? “Wat lief!”, stuurde ik haar enthousiast terug. “Kan je het niet aan Rogier vragen?”, vroeg ze snel en ik realiseerde me dat ik haar berichtje verkeerd had opgevat. Ze ging me niet trakteren, ze dacht dat mijn man het kaartje wel voor me kon kopen. Verbouwereerd keek ik naar mijn scherm. Ze wist toch dat Rogier er het geld ook niet voor heeft?

Gemeenschappelijke vriendin

Na dit voorval bleef het wekenlang stil. Durft Rebecca me nou nergens meer voor te vragen omdat ik geen geld heb?, dacht ik. Samen zijn hoeft toch geen geld te kosten? Ik vroeg het me gepikeerd af, maar appte haar niet. Natuurlijk had ik dat wel moeten doen, maar ik vond het te ongemakkelijk. Toen ik een gemeenschappelijke vriendin sprak, bleek dat zij het met Rebecca over ons voorval had gehad. “Rebecca denkt dat jij verwacht dat zij nu altijd voor jou betaalt en daar voelt ze zich niet prettig bij”, legde ze me haarfijn uit. Sorry?! Het stoom kwam nog net niet uit mijn oren. Ik stel me kwetsbaar op door haar over mijn geldzorgen te vertellen, en zij is bang dat ik van haar wil profiteren?

Interventie

Na dit gesprek heb ik lang nagedacht hoe ik Rebecca zou benaderen. Ik tikte talloze appjes en verwijderde ze weer. Ik vroeg me zelfs een tijdje af. of ik eigenlijk nog wel vriendinnen met haar wilde blijven. Tot onze gemeenschappelijke vriendin het niet meer kon aanzien: dit moest bijgelegd worden, vond ze. Ze nodigde ons uit bij haar thuis. Vol zenuwen en ook nog een beetje boosheid, ging er ik erheen.

Openhartig gesprek

Die middag legde Rebecca me uit dat ze het soms ongemakkelijk vond om over mijn geldzorgen te horen. Ik vertelde er namelijk wel heel vaak over, vond ze, en na een tijdje wist ze niet meer hoe ze moest reageren. Ze kon het immers niet voor me oplossen. Ze schrok toen ik dacht dat ik het concertkaartje van haar kreeg, omdat ze een vriendschap waarbij de een alles voor de ander betaalt, niet ziet zitten. Ik legde uit dat het miscommunicatie was en dat ik zo’n vriendschap ook helemaal niet wil. Het was een mooi, volwassen gesprek, waarna we samen verder konden. Rebecca weet nu dat ik op financieel gebied niks van haar verwacht, maar dat ik gewoon af en toe mijn hart wil luchten. Ik begrijp nu dat het best moeilijk kan zijn om steeds opnieuw te reageren op een probleem waaraan je niks kunt veranderen. Zo zie je maar: zelfs op onze leeftijd ben je nog niet uitgeleerd.”

