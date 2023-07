Raarste Ruzies: “Omdat ik haar foute vriend bekritiseerde, noemde ze me een slechte vriendin”

“Mijn beste vriendin en ik leerden elkaar kennen bij onze toenmalige baan. We begonnen op hetzelfde moment als kraamverzorgsters bij dezelfde praktijk. We startten er in een drukke periode en waren vooral op elkaar aangewezen. Dat én onze liefde voor ons vak zorgde ervoor dat we meteen gemeenschappelijke interesses hadden. Al snel bleek dat ook onze persoonlijkheden overeenkwamen. We konden uren met elkaar kletsen, hadden de grootste lol en konden ook ons ei bij elkaar kwijt. Na een tijdje spraken we ook buiten werk om met elkaar af.

Veel rode vlaggen

In die periode was ik al samen met mijn huidige man en had ik twee kinderen, zij was nog vrijgezel. Ik probeerde haar te helpen met het vinden van een leuke man en zij hielp mij soms met de kinderen. We maakten een profiel voor haar aan op een datingsite, waarna al snel bleek dat onze smaak in mannen nogal verschilde. Ik houd van rustige en lieve mannen, zij had vooral oog voor de wat meer foute types. Op een dag ontmoette ze zo’n man en hoewel hij veel rode vlaggen bleek te hebben, was ze op slag verliefd: ze noemde hem de liefde van haar leven en was in de veronderstelling dat dat voor altijd zo zou blijven.

Giftige persoonlijkheid

Mijn eerste ontmoeting met hem was op ons werk. Hij kwam haar ophalen na een dienst en ik mocht meerijden. Hoewel ik de kennismaking onbevooroordeeld in ging, kreeg ik meteen een slecht onderbuikgevoel bij deze man. De hele autorit stelde hij haar vragen die voortkwamen uit jaloezie en afhankelijk van haar antwoord verhief hij soms zijn stem. Vanaf het moment dat we in de auto waren gestapt, herkende ik mijn beste vriendin niet terug. Ze was ineens heel ingetogen en zei weinig, terwijl ze normaal gesproken juist heel aanwezig en spraakzaam is. De volgende dag kaartte ik mijn bevindingen aan, die ze wegwuifde waarna ze vertelde over hoe verliefd ze waren. Na een paar maanden besloten ze te gaan samenwonen, omdat ze iedere dag samen waren en dat praktischer was. Ze zegde haar baan op en verhuisde naar zijn woonplaats.

Controle en manipulatie

In het begin belde ze me iedere dag en zagen we elkaar geregeld. Ik was blij voor haar, maar voelde onze vriendschap verslechteren. Naast de leuke momenten die ze met haar vriend had, hadden ze namelijk ook vaak ruzie. Als we samen waren, gingen onze gesprekken alleen nog maar daarover. Bovendien wilde hij voortdurend weten waar ze was en soms kwam hij zelfs onuitgenodigd bij ons zitten. Ook gebeurde het regelmatig dat ik naar haar woonplaats afreisde en ze na een uurtje alweer weg moest. Haar vriend had dan ineens een ‘noodgeval’ waarvoor hij haar naar eigen zeggen per se nodig had. Ik denk dat hij vooral de controle wilde houden en wilde dat ze bij hem was in plaats van bij mij.

Moeilijke confrontatie

Ik keek de situatie nog een tijdje aan, maar merkte steeds vaker dat ik onder de situatie leed. Onze vriendschap kostte me inmiddels meer energie dan die me opleverde, waardoor ik besloot om voor de laatste keer het gesprek aan te gaan. Ik vertelde haar dat ik begreep dat liefde blind maakt en dat het niet makkelijk is om een relatie te verbreken, maar dat je soms niet anders kunt dan dat wél te doen. Dat viel niet in goede aarde. Sterker nog: ze vond dat ik haar dwong te kiezen tussen hem en mij en dat ik haar de liefde niet gunde. Ik zou haar benijden en zag alleen de negatieve kanten van haar vriend. Ook noemde ze me een slechte vriendin. Volgens haar moest ik er altijd voor haar zijn, welke keuze ze ook maakte.

Geen andere keuze

Uiteindelijk besefte ik dat niet alleen hij, maar ook zij problemen moet hebben. Ik kon niet anders dan een punt achter onze vriendschap te zetten. Ik denk dat ze daar wel verdriet van had, dat had ik ook. Soms mis ik haar nog wel eens, maar ik heb me er inmiddels wel bij neergelegd. Ik hoop dat ze uiteindelijk zal inzien dat haar relatie dit niet waard was.”

JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.