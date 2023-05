Raarste Ruzies: “Onze buurvrouw bekogelde ons huis met de poep van onze kitten”

“Mijn man en ik leerden elkaar kennen toen we twintig waren. We genoten nog een tijdje van ons studentenleven toen ik ongepland zwanger werd. Gelukkig waren we vrij zeker van onze zaak en hadden we een stabiele basis, waardoor we er volledig voor besloten te gaan. We huurden een huis, kregen onze eerste dochter en woonden daar nog vijf jaar lang en gelukkig. Toen ik zwanger werd van ons tweede kindje, besloten we een groter huis te zoeken.

De dag van de verhuizing

Tijdens de bezichtiging van de woning voelde alles goed en we zagen meer dan genoeg voordelen om de woning te kopen. Aan de buurvrouw, die ons al bij aankomst van onze bezichtiging voor het raam stond te bekijken, schonken we niet te veel aandacht. Voor ons gevoel waren de buren niet zo belangrijk. Daar kwamen we al snel van terug toen we het huis daadwerkelijk kochten en déze buurvrouw leerden kennen.

De eerste klachten

Op de dag dat we verhuisden, bracht ze ons een zelfgemaakte cake, wat we nog zo attent vonden, en maakten we kennis. Ze voegde ons toe op Whatsapp ‘voor het geval dat’ en ging weer. Mijn neutrale gevoel over haar veranderde al snel toen ze kort daarna appte dat we ‘zoveel lawaai’ maakten. We probeerden rekening met haar te houden, maar er moest nog het nodige aan de woning gebeuren, waardoor we het klussen niet konden vermijden. De appjes over het lawaai bleven maar binnenkomen en uiteindelijk stond ze zelfs voor de deur.

Luidruchtige kinderen en kittens

We hoopten dat het geklaag over het lawaai alles zou zijn, maar dat was pas het begin. Al snel daarna riep ze dagelijks over de schutting dat onze kinderen, die buiten speelden in onze achtertuin, te luidruchtig waren - en op een gegeven moment klaagde ze zelfs over de geur die uit ons huis kwam als ik eten kookte. Het échte drama begon overigens pas toen we onze kinderen twee kittens cadeau deden.

Gooien met kattenpoep

Voor hen was het een droom die uitkwam, voor onze buurvrouw blijkbaar een regelrechte nachtmerrie. Per Whatsapp kregen we een lap tekst met daarin ‘dat we dat wel even hadden kunnen overleggen’. We besloten het gesprek niet per Whatsapp aan te gaan, maar haar uit te nodigen op de koffie. Tijdens dat gesprek leek ze best redelijk, maar de volgende dag barstte de bom. ‘Dit is de druppel’, appte ze me. Kort daarna kreeg ik een melding van onze digitale deurbel, die een ingebouwde camera heeft, waarop ik zag hoe de buurvrouw ons huis bekogelde met de poep van onze kitten. Diezelfde avond ging mijn man erheen, waarna ze hem vertelde dat ze het een logische consequentie van ons gedrag vond.

Dreigen met aangifte

In de weken daarna deed ze het, terwijl wij alles op alles zetten om onze katten kattenbak-zindelijk te maken, nog een paar keer. Uiteindelijk heb ik gezegd dat ik aangifte zou doen als ze er niet mee zou stoppen. Sindsdien is het niet meer gebeurd. Praten doen we niet meer, elkaar groeten evenmin. We vinden het jammer dat het zo is gelopen, maar we hebben inmiddels geleerd dat je met sommige mensen vrij weinig kunt.”

JOUW RAARSTE RUZIE

Heb jij ook zo’n verhaal? Vertel ons over jouw raarste ruzie door onderstaand formulier in te vullen en wie weet verschijnt het binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om het verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.