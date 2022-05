“Toen Selin twee jaar geleden mijn nieuwe collega werd, klikte het gelijk tussen ons. We werken midden in het centrum van de stad en in mijn pauze duik ik graag een paar kledingwinkels in. Steeds vaker kwam ik haar daar ook tegen. Net als ik bleek ze ontzettend van winkelen te houden. Al gauw brachten we steeds meer lunchpauzes samen door. We tipten elkaar nieuwe boetiekjes, die éne waanzinnige foundation en konden urenlang kletsen over BN’ers en onze collega's. Maar ook over serieuze zaken kon ik altijd mijn ei kwijt bij haar. Zo boterde het een lange tijd niet tussen mij en mijn leidinggevende. Selin bood in die periode altijd een luisterend oor.

De ex

Selin vertelde me vaak over haar ex. Een man van Turkse afkomst, net als zijzelf. Hij wilde haar terug, en zij twijfelde. Ze datete af en toe met witte Nederlandse mannen, maar dat bleken vaak haar types niet. Ze vond ze te soft. Toen ze me een paar maanden geleden vertelde dat ze weer afsprak met haar ex, was ik blij voor haar. Ze klonk gelukkig en door haar verhalen was ik er ook van overtuigd dat een Turkse man beter bij haar past. Niet veel later waren ze officieel weer samen.

Hoofddoek

Op een dag verscheen Selin opeens met een hoofddoek op werk. Ik was verbaasd, had haar nog nooit zo gezien. Laat ik duidelijk zijn: ik heb absoluut niets tegen hoofddoeken en heb alle respect voor vrouwen die ze willen dragen. Toch heb ik helaas niet sterk gereageerd op Selin. “O, huh? Draag je een hoofddoek?” vroeg ik, puur uit verbazing. Achteraf vind ik dit stom van mezelf. Veel liever had ik tegen haar gezegd dat ze er fantastisch uitzag met hoofddoek, en niet zo verbaasd gereageerd. Ik merkte direct dat Selin mijn benadering ongemakkelijk vond. “Ja”, stamelde ze terug.

Conservatievere kleding

Later legde ze me uit dat haar vriend graag wilde dat ze de hoofddoek droeg. Dit verbaasde me nog meer, want ik ken haar niet als een vrouw die zich laat vertellen wat ze moet doen. Ik zag haar kledingstijl langzaam aan steeds conservatiever worden. Ik voelde onbegrip, maar besloot mijn mond te houden. Wie was ik om me hiermee te bemoeien? Bovendien wilde ik niet dat onze verschillen de vriendschap in de weg zouden staan.

Dagje sauna

Toch gebeurde dit laatste wel. Niet vanuit mij, maar vanuit haar. Ze nam steeds meer afstand. Ze wilde steeds minder vaak met mij winkelen in de pauze. Ook liet ze me weten dat het dagje sauna dat we samen gepland hadden, waar we ook al voor hadden betaald, niet door kon gaan. De reden? Haar vriend wilde het niet. “Maar we gaan toch altijd op badkledingdag? Vindt hij dat ook niet goed?” vroeg ik. Ik wilde het begrijpen. Ze legde uit dat het daar niet om ging, maar dat hij liever niet wilde dat andere mannen haar in badkleding zagen. Ik zei dat ik het begreep en dat ik dan wel met een andere vriendin zou gaan, als ze dat goed vond.

Verhit gesprek

Toen het de periode daarna steeds stiller bleef van haar kant, besloot ik haar daarop aan te spreken. Het kwetste me namelijk dat ze me zo links liet liggen, terwijl ik zo mijn best deed om begripvol te zijn. Het werd een verhit gesprek. Zo begripvol bleek ze mij niet te vinden. “Je vond mij veel interessanter toen ik nog datete met andere mannen, naar mijn vriend vraag je nooit”, beet ze me toe. Ook noemde ze onze vriendschap ‘oppervlakkig’. “Ik draag niet meer dezelfde kleding als jij, en gelijk voelt het anders tussen ons.”

Verloren vriendschap

Die avond heb ik flink wat tranen gelaten om deze aanvaring. Het doet me pijn dat zij onze vriendschap oppervlakkig vindt, maar ook dat ze zo snel geconcludeerd heeft dat ik onze verschillen afkeur. Daar is namelijk niks van waar. Het lukt me alleen niet om dit uit haar hoofd te praten. Op het werk doen we beleefd tegen elkaar, maar de warme band die we hadden, is weg. Ik denk niet dat het ooit nog goedkomt.”

