Raarste Ruzies: “Terwijl ik rouwde om mijn overleden man, verbrak een vriendin via sms onze vriendschap”

“In 2011 overleed mijn man, Joost. We waren twee handen op een buik, dus hem verliezen deed enorm veel pijn. Gelukkig kon ik bij onder anderen Charlotte terecht. Ik kende haar via werk, maar al snel na de eerste ontmoeting groeide onze band als collega’s uit tot een hechte vriendschap. Dat was nog voordat Joost overleed. Hij bleek het ook goed met Charlottes man te kunnen vinden. We trokken dus regelmatig met zijn vieren op. Toen ik in die verschrikkelijke rouwperiode belandde, zei Charlotte dat ze er altijd voor zou zijn. Een half jaar later bleek daar echter weinig van te kloppen.

Het verliezen van je man, daar kom je niet 1, 2, 3 overheen. Na een half jaar was mijn verdriet dus ook zeker nog niet weg. In die periode kwam ik een keer bij Charlotte en haar man op bezoek en kon ik mijn tranen niet bedwingen. Ik raakte overstuur en barstte in huilen uit. Tot dusver dacht ik dat er in onze vriendschap niets aan de hand was, totdat ik een paar dagen later een raar sms’je ontving.

Verbroken vriendschap

In dat sms’je stond dat ze de hevigheid van mijn verdriet niet meer aankon en om die reden de vriendschap verbrak. De kans om echt te reageren kreeg ik niet, omdat ze het me op zo’n onpersoonlijke manier liet weten. Er volgde geen gesprek of nog enig ander contact. Wel stuurde ik haar een berichtje terug, waarin ik liet weten dat ik er helemaal niets van begreep. Daar kwam helaas nooit antwoord op.

Ik had op dat moment weinig begrip voor haar actie, omdat ik haar vriendschap, juist in die rouwperiode, zo hard nodig had. Voor mij was zij een goede vriendin die ik altijd zou steunen; ik dacht dat het andersom ook zo was. Toen dat niet zo bleek te zijn, kwam er nog meer verdriet bovenop het verdriet dat ik al had. Het verliezen van die vriendschap voelde voor mij als extra rouwverwerking.

Kortstondige hereniging

Omdat de vriendschap zo plotseling eindigde, bleef ik me altijd afvragen of ík iets verkeerd had gedaan. Ik nam dan ook nog regelmatig contact met Charlotte op, in de vorm van brieven en WhatsApp-berichtjes. Uiteindelijk kregen we zo weer contact en werd de vriendschap hersteld. Toen ik trouwde met mijn huidige man was ze zelfs een van mijn bruidsvrouwen. Helaas was de tweede ronde van korte duur.

Opnieuw verbrak zij de vriendschap via een telefonisch berichtje. Ditmaal ging het om miscommunicatie: mijn huidige man en ik gingen twee weken op reis, zij zou in die tijd op onze katten passen. Volgens haar was de afspraak echter één week, waardoor wij last minute op zoek moesten naar een andere kattenoppas. Het liep op een discussie uit, die ik het liefst na de vakantie wilde uitpraten. Voor haar was het echter reden om de vriendschap - wéér via sms - te verbreken. Ze vond dat ik moeilijk deed en wilde me daarom nooit meer zien.

Gevoel van onvrede

Na die tweede keer heb ik haar nooit meer gesproken. Ik accepteer nu dat het over is. Misschien is het wel beter zo, maar ik denk er nog regelmatig over na. Ik begrijp tot op de dag van vandaag niet waarom we het niet achter ons konden laten. Dat er nul reactie kwam op mijn vragen, heeft veel pijn gedaan. Er heerst bij mij soms nog steeds een gevoel van onvrede. Het voelt alsof ze de vriendschap zonder goede reden ‘uitmaakte’. Dat vriendschappen verwateren hoeft geen probleem te zijn, maar dat dit zo abrupt eindigde, via sms, voelt nog altijd oneerlijk.”

