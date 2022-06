Raarste Ruzies: “Toen ik mijn schoonmaakster ontsloeg, noemde ze mij een verwend nest”

“Toen mijn vriend en ik naar een grotere woning waren verhuisd, besloten we samen dat we een schoonmaker zouden zoeken. We werken allebei fulltime en in het weekend hebben we vaak geen puf voor het huishouden. Zelfs in ons kleine appartementje kregen we daar regelmatig ruzie over, laat staan in ons nieuwe huis. Na een tip van onze nieuwe buren kwamen we in contact met schoonmaakster Jolanda.

Schaamte

De eerste weken waren we dolblij met haar. Wat voelde het als een luxe dat we zelf bijna nooit meer schoon hoefden te maken. Toch knaagde er iets aan me. In mijn familie en onze vriendenkring heeft niemand een schoonmaakster. Het voelde verwend, decadent, lui. Tegen mijn vriend zei ik dan ook dat ik het liever voor onszelf wilde houden. Ik was bang dat onze vrienden negatief zouden reageren als ze hoorden dat we een schoonmaakster hebben.

Te laat

Ook namen mijn positieve gevoelens over Jolanda snel af. Ze kwam namelijk bijna altijd te laat. Ook stopte ze steeds vaker eerder dan afgesproken. Dat terwijl we haar hetzelfde bedrag bleven betalen. Ik kreeg het gevoel dat ze de kantjes er vanaf liep, maar durfde dat niet te zeggen. Ik had nog nooit eerder een schoonmaakster gehad en wist niet zo goed wat normaal was.

In gesprek

Ik heb het een lange tijd door de vingers gezien, ze maakte namelijk wel goed schoon. Tot ik er op een avond tegen mijn vriend over begon. Hij is meestal niet thuis als ze komt, dus was nog niet op de hoogte van de situatie. “Ja dag, dan betalen we haar dus teveel”, zei hij. Hij vond dat ik er absoluut iets van moest zeggen.

Eerste poging

De eerste keer dat ik haar erop aansprak, kwam ze een kwartiertje te laat. “Jij zou hier toch om 15 uur zijn?” vroeg ik. Ze mompelde iets over een andere klant en dat het daar uitliep. Met mijn vraag had ik haar duidelijk geen schuldgevoel bezorgd, want ook die dag ging ze ruim een half uur te vroeg weg.

Ingestudeerde zinnen

Ik besefte dat mijn communicatie veel duidelijker moest zijn. Op dat moment was ik het ook wel echt goed zat. Voor haar volgende bezoek studeerde ik een aantal zinnen in die ik tegen haar wilde zeggen. “Je komt nu regelmatig veel later dan de afgesproken tijd en je vertrekt ook nog eens eerder. Ik zou graag willen dat je hier gewoon tijdens onze afgesproken uren bent, anders ben ik genoodzaakt minder te betalen.” Ik had de zinnen nog niet fatsoenlijk uitgesproken of ze viel me woest in de reden.

Kinderachtig

“Wat is dit voor kinderachtig gedrag? Ik maak toch goed schoon? Ik werk altijd hartstikke hard hier. Wat maken die paar minuten nou uit?” zei ze kwaad. “Ik heb echt nog nooit meegemaakt dat er zo kinderachtig wordt gereageerd.”

Ontslagen

“We hebben afspraken met elkaar gemaakt en ik ga er vanuit dat je je daaraan houdt”, reageerde ik. Ik probeerde rustig te blijven. “Misschien moet jij gewoon zelf je huis schoonmaken, als je wil dat alles op jouw manier gebeurt”, brieste ze. “Prima, dan hoef je hier nooit meer te komen”, besloot ik. Ik ontsloeg haar op staande voet.

Tranen

“Verwend nest”, hoorde ik haar nog net zeggen voordat ze de deur keihard achter zich dichttrok. Dat raakte een gevoelige snaar. In de woonkamer heb ik een potje zitten huilen. Alle spanning kwam eruit, maar ook mijn onzekerheid was behoorlijk getriggerd. Ik was al zo bang dat mensen mij een verwend nest zouden vinden omdat ik een schoonmaakster had, maar dat ik dit van de schoonmaakster zelf zou horen, had ik niet verwacht.”

